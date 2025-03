Çështja gjyqësore për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani do të zhvillohet me dyer të mbyllura, gjë që është kundërshtuar nga familjarët e viktimës.

“Sot ishte seanca e parë dhe do e ndjekim çështjen deri në fund me detaje. Gjykata ka vendosur që çështja do të jetë me dyer të mbyllura, por ne do e kundërshtojmë këtë gjë në vazhdim, në seancat e ardhshme. Besoj se do të jetë një proces i gjatë dhe familja do që të zbardhet çdo detaj. Interesi nuk është më vetëm i familjeve të përfshira, por i të gjithë shqiptarëve. Do të bëjmë ç’është e mundur që të zbardhet kjo ngjarje që raste tragjike si ky i Martin Canit të mos përsëritet më në Shqipëri”, tha avokati i familjes Cani.

“Duam që të jetë një seancë që të marrin pjesë gazetarë e qytetarë”, shtoi avokati.

Nëna e viktimës deklaroi: “Do të luftoj deri në fund që të bëhet drejtësia. Ne nuk jemi lajmëruar nga askush për konfliktin e fëmijës tim dhe unë do të luftoj që të dalë e drejta dhe të mbrohen të gjithë fëmijët.