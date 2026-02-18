Ka nisur në Hagë seanca gjyqësore ku pritet që 4 ish-drejtuesit e UÇK-së të bëjnë deklaratat përmbyllëse. Sakaq, mbrojtësi i viktimave Simon Laws ka thënë se nuk është puna jonë që të vërtetojmë akuzat, por është puna e organit të akuzës.
“Nuk ka kusht ligjor që të vërtetojmë lidhjen mes Selimit dhe krimeve, në asnjë fazë të procesit. Ne sigurisht nuk jemi përpjekur të bëjmë lidhjen e krimeve dhe Selimit. Ne kemi paraqitur informacione dhe prova që kanë pësuar viktimat. Kjo kërkohet nga ne. Nuk është puna jonë të vërtetojmë akuzat ndaj Selimit, kjo është puna e Prokurorisë”, tha Laws.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, sot do të bëjnë deklaratat e fundit përmbyllëse në seancë, ku secili do të ketë nga 20 minuta kohë.
Kujtojmë që dje u zhvillua një tubim masiv në Prishtinë në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK dhe procesit që po zhvillohet ndaj tyre, i cili konsiderohet i padrejtë.
Leave a Reply