Pas më shumë se 14 orësh debate dhe përplasje mes mazhorancës dhe opozitës, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në orët e para të këtij mëngjesi buxhetin e shtetit për vitin 2027, i cili për herë të parë kalon vlerën prej 10 miliardë eurosh.
Projektbuxheti mori 80 vota pro dhe 20 kundër, ndërsa të gjitha amendamentet e paraqitura nga opozita u rrëzuan nga shumica parlamentare.
Seanca plenare u zhvillua në një atmosferë të tensionuar politike, ku përveç diskutimeve mbi buxhetin dhe paketën fiskale, në qendër të debatit ishin edhe aktet normative të qeverisë për tubimet, pjesë e paketës antidhunë.
Opozita kundërshtoi ashpër këto ndryshime ligjore, duke i cilësuar si kufizim të së drejtës kushtetuese për protestë. Nga ana tjetër, mazhoranca argumentoi se masat synojnë parandalimin e akteve të dhunshme dhe mbrojtjen e institucioneve, pronës publike dhe private.
Gjatë seancës, Kuvendi miratoi edhe dy aktet normative për tubimet. Akti Normativ nr. 5, që parashikon ndryshime në ligjin për tubimet, mori 79 vota pro dhe 21 kundër. Ndërsa Akti Normativ nr. 6, për shpërblimin e dëmit civil të shkaktuar ndaj subjekteve të prekura nga aktet e dhunshme gjatë tubimeve, u miratua me 80 vota pro dhe 20 kundër.
Një tjetër moment i rëndësishëm në Kuvend erdhi pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e dispozitës që parashikonte gjobën prej 5 mijë lekësh për bllokimin e rrugëve gjatë protestave. Vendimi nxiti debate mes deputetëve të opozitës dhe kreut të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, lidhur me vijimin e procedurave parlamentare për aktet normative.
Përplasjet politike u shoqëruan edhe me replika personale. Kreu i PD-së, Sali Berisha, pati shkëmbime deklaratash me ministrin Blendi Gonxhe dhe deputetin socialist Erion Braçe. Ndërsa Ulsi Manja u përfshi në debate me kreun e Partisë Mundësia, Agron Shehaj dhe deputetin e saj, Erald Kapri.
Në të njëjtën seancë, Kuvendi miratoi edhe ligjin për donacionet dhe sponsorizimet, i cili mori 81 vota pro dhe asnjë votë kundër.
Pavarësisht kundërshtimeve dhe tensioneve gjatë diskutimeve, mazhoranca vijoi procedurat parlamentare deri në miratimin e të gjitha nismave. Në momentin e votimit të buxhetit, kryeministri Edi Rama nuk ndodhej në sallën e Kuvendit.
Seanca e gjatë parlamentare u mbyll me miratimin e buxhetit dhe paketës fiskale për vitin 2027, ndërsa përplasjet politike pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim, në prag të protestës së paralajmëruar nga studentët, qytetarët dhe opozita më 28 nëntor.
Votimi për paketën fiskale:
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 29/2023, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”, 82 vota pro
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014, “Рër tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar 78 pro
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, 80 vota pro
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, tëndryshuar”, 80 pro 20 kundër
Projektligji “Për disandryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, 78 pro
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