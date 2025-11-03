Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, do të paraqitet sot, 3 nëntor, në ambientet e Strukturës së Posaçme AntiKorrupsion (SPAK) në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitje”, lidhur me aferën e ish-klubit sportiv “Partizani”.
Pritet të shohim se çfarë do të deklarojë për mediat pas daljes nga Prokuroria e Posaçme AntiKorrupsion dhe a do të ketë ndonjë zhvillim të ri mbi këtë proces gjyqësor.
Kujtojmë se seanca e 27 tetorit dështoi, për shkak të mungesës së avokatit Sokol Hazizaj, i cili përfaqëson të pandehurin Fatmir Bektashi si dhe kompanitë “Kontakt shpk” dhe “Home Plan shpk”.
Gazetarja e Klan News, Glidona Daci, raportoi atë ditë se ishin planifikuar të kryheshin dy seanca në ngarkim të Berishës e dhëndrit të tij, Jamarbër Malltezi, dhe të pandehurve të tjerë, si dhe një seancë ku do shqyrtohej kërkesa e vajzës së kryedemokratit, Argita Malltezi, për heqjen e sekuestrimit të pasurive.
Më herët, Berisha ka hedhur akuza të forta në drejtim të kreut të SPAK, Altin Dumani dhe gjyqtares Irena Gjoka. Ai ka kërkuar shpalljen e akteve në dosje si të pavlefshme.
Kjo dosje, për të cilën hetohet ish-kryeministri, kaloi më 19 maj 2025 për gjykim, pas shtatë muajsh qëndrimi në seancë paraprake.
Në këtë dosje janë dërguar për gjykim pesë të pandehur.
