Grejsi, është një prej dhjetëra fëmijëve që po qëndrojnë në pikën kufitare të Kapshticës, derisa pala greke të nisë punën.

Teksa gazetarja Lediona Xheladinaj, po raportonte situatën e krijuar në kufi, e vogla iu afrua dhe u mbështet tek ajo. Xheladinaj, u shpreh më pas për ABCNews se e vogla i kishte thënë se e vetmja gjë që nuk duronte dot ishte të qëndronte në diell.

Pjesë nga biseda

Lediona Xheladinaj: Endri kemi edhe fëmijë që presin në radhë

Endri Xhafo: Paske krijuar shoqëri…thuaj princeshës që qenka shuëm e bukur dhe se kur të rritet do t’i gjejmë një vend në television…

Lediona Xheladinaj: Quhet Grejsi…ajo kërkon që të kalojë kufirin sepse nuk qëndron dot më në diell. Ka folur me mua edhe babai i saj…ka dy vajza, dhe bashkë me të shoqen qëndrojnë në automjet.

Qytetarët shqiptarë janë përballur sërish me probleme në pikën kufitare në Kapshticë. Dhjetëra persona janë të detyruar të kalojnë natën jashtë, në pritje të ditës së nesërmes me shpresën për të qenë në radhën e 300 personave që do të kalojnë drejt Greqisë, në bazë të rregullave të reja të vendosura nga shteti fqinj.

