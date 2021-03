Epidemiologu Klinik, Ilir Alimehmeti deklaroi në “Wake Up” se tani në pranverë pritet një ulje e rasteve me Covid-19.

“Nuk do zhduken rastet me Covid, por do ketë ulje. Në 10 ditët e kaluar testimet kanë qenë poshtë 20%.

Testimet ishin 29% më 1 shkurt, ndërsa tani jemi në shifrat 14%. Po ta shohim shifrën e djeshme janë 394 qytetarë të shtruar, pra që janë zyrtare. Kemi ulje dhe të shtrimeve në spital”, theksoi Alimehmeti.

g.kosovari