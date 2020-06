Sot në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë, zv/ministrja e Brendshme, Rovena Voda tha se nuk do të ketë shtyrje të afatit për aplikim për kartë identiteti dhe pasaportë biometrike përtej 31 dhjetorit 2020. Sipas saj brenda kësaj periudhe qytetarët do të gjejnë mundësinë për të bërë aplikimet.

“Shqetësimi i deputetes ishte i lidhur më shumë me afatin për pajisjen me pasaporta biometrike. Shtyrja deri në dhjetor 2020 është bërë në parashikimi për 6 mujorin e fundit të vlefshmërisë së pasaportës. Duke qenë se kemi qenë në një situatë të jashtëzakonshme e shtyme deri në në fund të dhjetorit.Krijohet edhe hapësira që me funksionimin e posteve të mbyllura më parë, qytetarët të kenë mundësi të aplikojnë për pasaportën e re. Çdo shtyrje mund të shkonte në abuzim. Jemi munduar të ruajmë balancën. Interesi i qytetarëve qëndron i pari. Në lidhje me kompaninë aleat. edhe pse do ketë fluks për prodhimin e pasaportave, nuk mendoj se do ndodhet para ndonjë kaosi për prodhimin e kartave të identitetit dhe pasaportave”, tha Voda.

Ajo theksoi më tej se moshat e treta mund të shkojnë pranë sporteleve për të marrë shërbimin. Ndërsa, moshat e reja dhe ato të mesme mund të aplikojnë online.

g.kosovari