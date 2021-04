Humbja e gjyqit në arbitrazh përballë sipërmarrësit Francesco Becchetti sipas kryeministrit Rama nuk është fundi i përballjes gjyqësore. Në studion e emisionit “Të Paekspozuarit” Rama tha se e ka një strategji për të shmangur dëmshpërblimin 110 milionë euro, por nuk tregoi detaje të saj.

Rama tha se Beccheti do ti “paguajë një për një dëmet që u ka sjellë shqiptarëve”, ndërsa nuk dha më tepër detaje se si biznesmeni italian do t’i kthente këto para.

-Gjoba e Beketit, 110 milionë euro nga paratë e shqiptarëve janë humbur në një proces gjyqësor. Ju keni bërë deklarata kundër Beketit. Pra ju jeni përgjegjësi

Rama: E para e punës, televizioni në fjalë nuk i ka bërë opozitë shtetit. Të tjerë i kanë bërë më shumë. Është një temë e rëndësishme, pasi Meta, Sali kanë vënë shumë shpresë te ku marifetçiu në këto zgjedhje, duke e përdorur pa pushim. Ato 110 milionë ai nuk ka për t’i marrë kurrë. Kjo nuk ka mbaruar. Se si nuk e them dot tani sepse është ndërtuar strategjia. Po ju them një gjë dhe mbajeni. Ai do paguajë një për një dëmet që u ka sjellë shqiptarëve, në rrugë gjyqësore.

Si do ta bësh këtë?

Rama: Është strategji e skuadrës që ne kemi për këtë punë. Kemi një skuadër ekspertësh, avokatësh. 110 milionë eurot e shqipotarëve ai duhet t’i harrojë se nuk ka për t’i marrë. Ne kemi pasur 4 gjyqe, kemi fituar tre. Ky i ka marrë para edhe Deutche Bank, edhe ENI-t. Për hir të së vërtetës, mbase do ta kujtosh që ajo ishte një ndërmarrje ku u rekrutuan gazetarë me rroga marramendëse. Kjo ishte e vetmja gjë.

Ta kuptoj sikletin. Ti nuk e mbaje dot se tepsia që kërkonte Beketi ishte aq e madhe. Si mund të thotë sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë “fol me Enkelejd Jotin”.

Rama: Është bisedë e nxjerrë jashtë kontekstit.

Unë nuk jam nga ata që besoj se Edi Rama ndan paratë me Beketin. Por ai këto para i ka marrë.

Rama: Ai do marrë nga ato 110 milionë euro aq sa mund të marrë ky televizioni juaj modest nga fondi i CNN.

Po flet me teori konspirative…

Rama: Nuk po flas. Lëvizjet e shahut nuk tregohen, bëhen. Po të them që kjo nuk ka mbaruar, surpriza për të do të jetë shumë e madhe.

Është vendim përfundimtar.

Rama: Nuk ka mbaruar, surpriza për të do të jetë shumë e madhe. Ai është i kërkuar nga drejtësia shqiptare.

Pse në shpellë do të futesh ti? Ai ka filluar të të bllokojë lekët.

Rama: Nuk është e vërtetë.

g.kosovari