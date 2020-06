Deputeti i opozitës së re, Myslym Murrizi, në një prononcim për mediat pas takimit me Kreun e Kuvendit, Gramoz Ruçi, tha se opozita parlamentare nuk do ta votojë Reformën Zgjedhore.

Sipas Murrizit, produkti i Këshillit Politik nuk ishte ai që ata prisnin, ndërsa tha se kushtet e tyre janë tre: listat e hapura, administratë zgjedhore jo politike dhe vota e emigrantëve.

“Askush brenda apo jashtë institucioneve legjitime nuk tallet me sovranitetin e votës tonë dhe mandatin e deputetit që ne kemi marrë. Po presim Ramën në respekt që ai të na kthejë përgjigje. Ne nuk mund të rrinim për të vazhduar normalitetin, aq më tepër kur prioritet i parlamentit është reforma zgjedhore dhe jo arnimet për të lënë në fuqi marrëveshjen e 2008. Problemi kryesor i Parlamentit është reforma zgjedhore. Nuk është tagri im që të merrmë me sharlatanë që kërkojnë çdo post sa herë i jepet mundësia. Grupi Parlamentar që përfaqësoj nuk do ta votojë reformën nëse nuk sigurohen listat e hapurave, administratë zgjedhore jo politike dhe vota e emigrantëve. Produkti i Këshillit Politik nuk ishte ai që prisnim“, tha Murrizi.

g.kosovari