Emisioni “Në Shënjestër” me autore Klodiana Lalën, ka publikuar për herë të parë ekskluzivisht përgjimet në SkyEcc të Aurel Hoxhës, i cili nga biseda është porositësi i vrasjes së Klevis Lleshit në gusht të vitit 2020.
Nga bisedat e zbardhura, shihet se ai ishte më aktivi në të gjitha bisedat në vazhdim që përkojnë edhe pas zhdukjes dhe gjetjes së trupit të Klevis Lleshit.
Kolaveri është vëllai i Agim Hoxhës, i vrarë dhe i gjetur i djegur në një makinë në Britaninë e Madhe në vitin 2013 nga Arben Lleshi, djali i xhaxhait të Klevis Lleshit.
Sipas emisionit “Në Shënjestër”, Aurel Hoxha më datë 25 korrik 2020 mban fillimisht kontakte në Sky Ecc me një personazh shumë të njohur të krimit, Hektor Xheçukaj i njohur si Tori Xheçukaj të cilit i kërkon një sasi të madhe parash, me qëllim që tja japë kushëririt të tij, Saimir Kolaveri, që ndërkohë ndodhet me qëndrim në Gjermani.
“Vëlla a s’të dha gjë ai dibrani? Më duhet të plotësoj 50 mijë euro për atë të Sajmirit. 25 po ia marr njërit në Angli dhe 25 të na i kishte dhënë ky. Nuk na bie më ky rast. Jam gati të shes dhe gjakun dhe të mos e lej këtë punë për para”, mësohet të ketë thënë Aurel Hoxha.
Nga sa kuptohet edhe nga bisedat Hoxha ka marrë garanci për të mbyllur një punë dhe po kërkon të nxitojë. Fillimisht në komunikimet e tij ai nuk flet se për çfarë pune bëhet fjalë. Por ajo që vihet re është se Saimiri, që rezulton se është kushëriri i Aurelit, jo vetëm i kërkon 50 mijë euro për mbarimin e punës, por gjithashhtu i kërkon nga ana e tij që t’i mbarojë edhe një punë jashtë Shqipërisë.
Punë e cila mesa duket konkretizohet më datë 5 Gusht. Ndërkohë që Aurel Hoxha, merr masat që të largohet më herët nga Shqipëria, për të shmangur çdo implikim të tij me zhdukjen e Klevis Lleshit. Ku siç shikohet edhe nga bisedat në Sky Ecc më datë 2 Gusht ai informon Tori Xheçukën se është larguar në Turqi. Gjë që konfirmohet edhe nga sistemi TIMS.
Ndërkohë që lajmi që ai priste prej shumë kohësh dhe ku kishte hedhur shumë para, mbërriti më datë 5 Gusht. Ku i paduruar në orën 15.30 të kësaj date ai i dërgon një personi të paidentifikuar nëpërmjet aplikacionit Sky Ecc, foton e një personi në dukje të shtrirë në tokë. Me siguri i vrarë, trupi i të cilit ishte fshehur në bimësinë e zonës.
Bisedat Sky Ecc
5 Gusht 2020
Ora 15.40
Aurel Hoxha i dërgon një personi të paidentifikuar foton e një personi të shtrirë, pjesërisht të futur në një ambient me bimësi. Ku në vazhdim i thotë se janë vrarë 4 persona nga e njëjta familje dhe derisa t’i vrasë të gjithë burrat e kësaj familje, nuk do të ndalet.
“Një gënjeshtar më pak vëlla. Janë tashmë katër nga e njëjta familje, dhe deri sa t’i vras të gjithë burrat e tyre, nuk do të ndalem.’ Vetëm një orë më pas të njëjtën foto në dukje të një personit të vrarë Aurel Hoxha, ia kalon edhe një personi tjetër të paidentifikuar. Duke i shprehur të gjithë ekzaltimin e tij lidhur mbi vrasjen.
Ndërkohë që ajo lihet të kuptohet nga biseda është se bashkëbiseduesi ka dijeni për personin në foto. Kjo pasi duhet ta ketë njohur nga pranë. Dhe se Aurel Hoxha nuk ka nevojë t’i tregojë atij emrin e personit që qëndron i shtrirë në tokë. Çka lë të kuptohet që bashkëbiseduesi ka dijeni për planin e Aurel Hoxhës për të vrarë Klevis Lleshin.
Bisedat Sky Ecc
5 gusht 2020
Ora 17.10
‘Ça bëre ti vëlla. Si kalove?
E di që të bëhet qejfi, prandaj po ta çoj këtë foto. Deri tani shyqyr, mashallah. Unë të drejtën time po kërkoj. Zoti para dhe ne mbrapa…’ Po në të njëjtën ditë pasi ka biseduar fillimisht më dy personat e paidentifikuar, Aurel Hoxha bisedon po kështu me Tori Xheçukën.
Ku këtu për herë të parë identifikon edhe personin e vrarë në foto. Aurel Hoxha që i thotë Tori Xheçukaj, se personi në foto është djali i Xhavitit. Duke iu referuar kësisoj Klevis Lleshit. Ndërkohë që të gjitha këto biseda zhvillohen gjatë kohës kur familja e Klevisit nuk e dinte ende që djali i tyre është zhdukur.
Kjo pasi këto komunikime ndodhin vetëm një orë nga koha e vrasjes së tij. Dhe fotoja mesa kuptohet është dërguar nga vrasësi i tij si një dëshmi e punës së kryer me sukses.
Bisedat Sky Ecc
5 Gusht 2020
Ora 17.08
Aurel Hoxha bisedon me Tori Xheçukën. Ai i dërgon atij foton e një personi të shtrirë në tokë, duke i thënë se është djali i Xhavitit.
Hoxha e informon Xheçukën se ai vetë ka ikur në Stamboll dhe se vrasjen nuk e ka bërë ai, por e ka bërë kushëriri i Saimirit. Vrasës të cilit ai i drejrohet me emrin Sabi.
‘Iku dhe një vëlla. Hahaha. Djali i Xhavitit. Ti marr pushimet njëherë vëlla. Edhe vetë ika në Stamboll.
Ky është pikërisht edhe momenti kur Aurel Hoxha jep dhe detajet e para se si ishte kryer vrasja e Klevis Lleshit. Ku fillimisht ai thotë se kishin menduar ta vrisnin te pallati i tij, por më pas ishin tërhequr nga ky mendim.
Arben Lleshi
Pasi kishin frikë se plani do të dekonspirohej. Për këtë arsye po sipas tij vrasësi e kishte marrë Klevisin në makinë, dhe po aty e kishte qëlluar. Vrasës që deri në këtë moment njihej me emrin e shkurtuar Sabi dhe që është kushëri me Saimirin. Personi që i kërkonte 50 mijë euro për të mbaruar punën. Saimiri që po kështu është kushëri nga ana e babait me Aurel Hoxhën.
Bisedat Sky Ecc
5 Gusht 2020
Aurel Hoxha vazhdon bisedën me Tori Xheçukën.
‘Nuk e bëra vetë. E bëri ai kushoja i Sajmirit. Se e patën lënë ta bëjmë te pallati, po u merrte vesh. Po ky e paska marrë në makinë dhe e paska mbaruar atë punë. Ai i vogli. Po ai Sabi.’
Sipas të dhënave të siguruara nga sistemi TIMS, Aurel Hoxha del se u kthye në Shqipëri nga Stambolli nëpërmjet pikës së Rinasit, më datë 7 Gusht, vetëm 2 ditë pasi Klevis Lleshi ishte raportuar i zhdukur nga familja e tij.
Teksa ai vazhdon të jetë i papërmbajtur në gëzimin e tij. Gjë që ai e shpreh edhe në bisedat me të tjerë persona të paidentifkuar, por që mesa duket janë pjesë e rrethit të tij të ngushtë shoqëror. Ashtu si në këtë bisedë.
Biseda Sky Ecc
‘Festë e gëzim paç gjithë jetën shok’. ‘Po e di se ty të bëhet qejfi, prandaj ta çova edhe atë kurvën. Ja u q.. rracën, ça kanë kërkuar kanë gjetur.’
Aurel Hoxha, porositësi i vrasjes së Klevis Lleshit, po planifikonte të kryente dhe një vrasje brenda burgut, dhe për këtë kishte menduar të përfshinte Agim Pepën, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Gani Malushit në vitin 2003.
Por pa deklaruar se kush ishte objektivi që po kërkonte të vriste në burg.
“Në Shënjestër” publikoi bisedat e zbardhura nga aplikacioni SkyEcc ku Aurel Hoxha bisedon me Saimir Kolaverin, kushëririn e tij i cili i shkruan që një person me emrin Gysi kërkon të takojë kushon dhe dëshiron të flasë për të mbaruar punë me ato dy kur…në burg.
Saimiri në vazhdim e pyet nëse kishin ndonjë gjë të sigurtë dhe i shkruan se njohin njerëz nëpër burgje, por nuk e bën dot njeri. Saimiri i thotë Aurelit duke e pyetur se çfarë të bën Agim Pepa.
Bisedat Sky Ecc
‘Ça të bën Agim Pepa si thua ti’. ‘Me i thënë atij dhe ai mbaron punë’. ‘Mos shiko ëndrra me sy hapur. Se kemi këta jashtë njëherë.
Nga bisedat dyshohet se i referohen të burgosurit Agim Pepa, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e shtetasit Gani Malushi në vitin 2003. Nga sa kuptohet, Aurel Hoxha po kërkon të kontaktojë një person me burgim të përjetshëm me qëllim kryerjen e vrasjeve brenda burgut ku rezulton që personi me të cilin ka konflikt është shtetasi Arben Lleshi, djali i xhaxhait të Klevis Lleshit, i cili është duke vuajtur dënimin në burgun e Peqinit.
Saimir Kolaveri i shkruan Aurel Hoxhës në vazhdim që të rrijë i qetë dhe të mos shikojë ëndrra me sy hapur. Sepse kanë personat jashtë njëherë.
‘Gysi më tha a mund ta takoj kushon pak. Se çfarë më ngatërron për në burg. Po fol vetë më mirë. mbaro ato dy kurvat njëherë më dëgjon’
Por ndërkohë që bëjnë plane për të kryer ekzekutime brenda burgjeve në lajme tashmë është publikuar zhdukja e Klevis Lleshit. Lajm i cili krahas gëzimit të natyrshëm sjell edhe problemet e para. Pasi komentues të ndryshëm kanë filluar të shkruajnë në lidhje me Sabah Nuzin.
Ndërsa ky i fundit i tërbuar ka shkuar të kërcënojë me kallashnikov të gjithë personat të cilët atë ditë të zhdukjes së Klevisit ishin në prani të tij në lokal ‘Koliqi’. Gjë që shqetëson pa masë edhe vetë Saimirin dhe Aurelin.
Bisedat Sky Ecc
Saimiri i shkruan Aurelit se po flet me Sabahun, pasi ky i fundit u ka shkuar me kallash në dorë te lokal ‘Koliqi’, personave që kanë folur për të në lidhje me zhdukjen e Klevis Lleshit.
Saimiri i ka thënë Sabahut që: ‘mos u shqetëso fare se na ke ne mbrapa për çdo gjë.’ ‘Ka shkuar me kallash te lokali. I thashë për çdo gjë na ke ne, mos të të hajë k…. Kush të flasi i thuaj të shkrij, atyre shokëve të atij që kanë ndejtur me atë.’
Por një tjetër problem është një nga dajat e Klevs Lleshit. i cili ka nisur të kontrollojë kamerat në zonën ku ka lëvizur Klevisi. Gjë që alarmon porositësin dhe vrasësin e nipit të tij. Të cilët vihen në lëvizje t’i mbyllin gojën, duke kërkuar që ta trembin.
Bisedat Sky Ecc
15 Gusht 2020
Aurel Hoxha bisedon me Sabah Nuzin me pseudonimi ‘Alo’. Sabahu i thotë që e kanë thirrur ‘dajat’, duke iu referuar policisë. Ku ai u ka thënë që ka qenë në kërkim dhe nuk di asgjë për të. Ai tregon që daja i Klevis Lleshit, Qemal Dedja është duke e kërkuar sepse po kontrollon kamerat.
Sabah Nuzi shprehet se sapo t’i dalë rasti do ta dëmtojë dhe Qemalin për shkak se po interesohet se çfarë i ka ndodhur Klevisit.
‘Si të kam vëlla? Ja sa e hapa telefonin.
Më patën thirr edhe ‘dajat’. Po i thashë ai ka qenë në kërkim. S’di asgjë për të.
Daja i tij ka ecur duke kërkuar kamera. Po shpenzon për ta gjetur. Por do ta gjej unë atë. Po nuk kam pasur kohë.
Po vëlla Qemal Dedja.’
Aq i nxehur është Sabah Nuzi me personat që kanë nisur të përflasin emrin e tij, sa ai ka vendosur t’i vrasë të gjithë.
Gjë për të cilën ai i kërkon Aurel Hoxhës dhe një makinë të vjedhur pasi ka identifikuar sipas tij një komentues në rrjete sociale. i cili ka komentuar me anë të një adrese false në lidhje me vrasjen e Klevis Llëshit. Ku është shprehur se autori është Sabah Nuzi
Bisedat Sky Ecc
18 Gusht 2020
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën: ‘Vëlla kam nevojë për një makinë të vjedhur. Më ndihmo se kam diçka për të mbaruar.
E kanë dhënë lajmet dhe u fut në koment një djalë. Ka thënë e ka bërë Sabah Nuzi. Por thashë të mbaroj punë me të. Është pikërisht ky momenti kur Sabah Nuzi në bisedë me Aurel Hoxhën nxjerr në pah edhe mënyrën se si e ka kryer vrasjen e Klevis Lleshit.
Dhe çfarë ka ndodhur me makinën që ai ka përdorur në krim. Që duket se kanë qenë dy të tilla. Sabi i thotë se automjetin tip BMW e ka djegur pasi ishte mbushur me gjak.
Gjithashtu në këtë bisedë ai bën me dije se edhe mjetit tip ‘Seat’ do t’i ndërrojë tapicerinë dhe do ta lyejë. Çka lë të kuptohet se edhe ‘Seat-in’ mund ta ketë patur me vete në momentin e vrasjes ose në transportimin e trupit të viktimës. Ndërkohë që tashmë probleme ka edhe me shefin e krimeve në Burrel që po kërkon prova për implikimin e tij në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën Ai i thotë Aurelit se do të heqë sikletin e makinës mos ka mbetur ndonjë pikë ose ndonjë gjë.
‘O vëlla BMW-në e kam djegur se ishte bërë lumë me gjak. Dhe nuk ia çova më atij çunit. Kurse ‘Seat-it’ ia kam ndërruar sediljet mbrapa.
O tu më ik truri. Por do vi, do t’i bie edhe shefit të Krimeve se ma ka nxirë jetën. Ti bi edhe atij që ka bërë koment.’
Por ndërsa është i nxehur me të gjithë, Sabah Nuzi, kujdeset në njërën anë që të krijojë bindjen në opinionin publik se Klevis Lleshi nuk është zhdukur.
Por ka ikur në Greqi. Dhe se për herë të fundit është parë në Sarandë. Për këtë ai i ka mbushur mendjen edhe dy djemve në Burrel që të përhapin fjalë sikur Klevisin e kanë parë në Sarandë këto ditë.
Ndërkohë që Saimir Kolaveri i shkruan Sabahut që të rrijë mirë dhe të mos merret me komentuesit. Dhe të mos bëjë marrëzira, pasi kjo do t’i zbulonte të gjithë.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi bisedon me Aurel Hoxhën
‘U mësova unë duke u marrë më policinë. Që 10 vjeç kanë dashur këta të më fusin në burg, por nuk i lejonte ligji’
Gjaknxehtësia e Sabahut po shqetëson edhe Saimirin ndërkohë.
Që nga ana e tij i lutet Aurelit që të flasë me Sabahun dhe ta qetësojë. Ndryshe do u prishë shumë punë.
Bisedat Sky Ecc
Sabah Nuzi del se ka sharë shefin e krimeve në Burrel. Aurel Hoxha bisedon me Saimir Kolaverin.
‘Kusho, a je t’u fol njëherë më atë kushon ti.’ Saimiri i tregon po ashtu që Sabahu konsumon lëndë narkotike dhe është shumë gjaknxehtë dhe se po shikon mundësinë ta largojë nga Shqipëria dhe ta dërgojë në vendin ku ai rri vetë.
‘Vëlla, i kam fol, po ky kusho më duket se pi mall shumë dhe është çakmak. Me kismet ta kisha marrë këndej, ia tregoj unë mallin atij pastaj. Qyteti i Burrelit ka nisur të vlojë dhe të përflasë madje dhe hapur emrin e personit që mund të ketë gisht në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Gjë që tmerron si atë vetë por edhe Aurel Hoxhën si porositës të zhdukjes dhe më pas vrasjes. Lajmi se emri i vrasësit të mundshëm është zbuluar ka shkuar deri në Gjermani ku qëndron Saimir Kolaveri.
Që është edhe ndërmjetësi në zhdukjen e Klevis Lleshit. i cili informon Aurel Hoxhën se e kanë marrë nga Burreli dhe i kanë rrëfyer se aty dyshojnë se zhdukjen e ka bërë Sabah Nuzi. Pikërisht personi të cilit Aurel Hoxha i referohet si Sabi.
Kjo pasi ai ka qenë personi i fundit që është shoqëruar me Klevisin me datë 5 Gusht. Edhe pse Saimiri, siç thotë edhe në bisedën me Aurelin, e ka mohuar këtë gjë te telefonuesi i tij, duke u shprehur se kushëriri i tij, në këtë rast Sabahu, nuk ka punë me Klevisin.
Saimiri i thotë Aurelit që të gjithë dyshojnë te kushëriri i tij, Sabah Nuzi. Kjo sepse ai ka qenë duke pirë një natë më parë me Klevisin, por nuk kanë asgjë për të dhe nuk e akuzojnë dot drejtpërdrejt. Saimiri e pyet Aurelin nëse kishte komunikuar me Sabah Nuzin dhe nëse e kishte marrë në telefon, sepse ai vetë nuk ka folur dot më të. Saimiri e këshillon Aurelin që të rrijë andej jashtë dhe të mos mërzitet.
‘Më thanë që mendojnë se e ka hequr ai kushoja yt sepse ai ka qenë një natë më përpara duke pirë. Thashë se nuk di gjë për atë punë. S’ka pas punë kushëriri im me atë punë.’ Në një tjetër bisedë Saimir Kolaveri i tregon Aurel Hoxhës që të presin sa të qetësohet situata.
Sepse ka akoma që besojnë që Klevis Lleshi është gjallë. Ndërsa gjatë bisedave del se natën para zhdukjes së Klevis Lleshit, Sabah Nuzi ka qenë duke pirë me Tori Xheçukaj. Plani i tyre është që pas disa kohësh ata t’i dërgojnë familjes së Klevisi t një letër me anë të një personi me emrin Papi, ku t’u tregojnë për fatin e vërtetë të Klevisit.
Ndërkohë që ata njëkohësisht po mendojnë t’u bëjnë presion edhe dajave të Klevisit me qëllim që ata të mbyllin gojën dhe të mos vazhdojnë më kërkimet për nipin e tyre. Ndryshe do të kenë të njëjtin fat të zi si ai, por edhe si të gjithë pjesëtarët e tjerë të famuljes Lleshi që kanë mbetur të vrarë. Saimir Kolaveri i shkruan Aurel Hoxhës
‘Është ai daja i vetë kusho. Po ndonjë fjalë po ja çojmë, po jo tani, por më vonë. Edhe po i themi si shumë po fol, se të erdhi radha. Kaq dhe ai e bën në brekë. Po çoje Papin njëherë andej sipër kusho, mos merr vesh ndonjë gjë.’
Gjatë bisedës Saimir Kolaveri i thotë Aurelit se ka folur ndërkohë më Sabah Nuzin. I cili është nga personat e parë që është thirrur në polici lidhur mbi zhdukjen e Klevis Lleshit.
Bisedat Sky Ecc
Saimir Kolaveri bisedon me Aurel Hoxhën
‘Sa më shkruajti ai kusho i Burrelit. E paska pyetur shteti se ku mund të ketë shkuar Klevisi. Ai i paska thënë që as nuk di gjë fare për këtë punë. Dhe e ka fik fare Sky Ecc.’
Por i shqetësuar për fjalët që po qarkullojnë në Burrel dhe më andej, duket se është edhe Tori Xheçukaj. I cili në një bisedë me Aurel Hoxhën, i trembur thotë se në Burrel kanë dalë fjalë që ai ka gisht në zhdukjen e Klevis Lleshit.
Gjë që sipas tij e përmendin edhe dajat e Klevisit me mbiemër Dedja. Madje Tori Xheçukaj po planifikon që t’i çojë edhe fjalë dajave të Klevisit që nuk ka lidhje me humbjen e nipit të tyre. Ndërkohë që Tori Xheçukaj ka probleme edhe me Sabahun që në gjendje të pirë ka nisur të përflasë emrin e tij.
Bisedat Sky Ecc
Tori Xheçuka: Se di vetëm më tha vëllai mbrëmë, kanë dalë llafe për ty, nga dajat e tij, për një që ka humbur në Burrel.
Unë s’kam fol me asnjë. S’kam lidhje, ropt në p… kush ka thënë
Se di vetëm më tha vëllai mbrëmë, kanë dalë llafe për ty, nga dajat e tij, për një që ka humbur në Burrel.
Ai Sabahu po bën shumë gabime. Ka përmendur edhe emrin tim, kur është i pirë’ Por po kaq i trembur është edhe vetë Sabah Nuzi.
Për të cilin përflitet lart e poshtë në Burrel si personi kryesor që ka lidhje me zhdukjen e Klevisit. I cili nga ana e tij komunikon vazhdimisht me Saimirin në Gjermani. Ndërkohë që nga ana e tij Aureli i thotë Saimirit që të qetësojë Sabin, duke i thënë se do të kujdesen ata për të.
Bisedat Sky Ecc
‘Shife vetë kusho. Vetëm thuaj pa merak se nuk e lejmë ne në rrugë. Mos ti hajë k… fare thuaj. Se më vjen keq shumë për të. Se e ka bërë si burrat. Mirë kusho atij t’i japim kurajo. /BalkanWeb/
Leave a Reply