Jenny McGee nga Zelanda e Re dhe Luis Pitarma, me origjinë nga Portugalia, janë dy infermierët që u vlerësuan e u lavdëruan nga kryeministri britanik Boris Johnson, pasi ky i fundit u shërua nga COVID-19 dhe la ambientet e spitalit.

Ata kanë folur për “tri netët” që i qëndruan pranë dhe u kujdesën për Johnson teksa ndodhej në trajtim intensiv.

Pitarma tha se ishte nervoz kur mësoi se Kryeministri do të ishte pacienti i tij: “Përgjegjësia që do të mbaja në duart e mia ishte shumë e madhe. Unë nuk dija si t’i drejtohesha, a duhet ta quaja atë Boris, z. Johnson apo Kryeministër? Shefi im më siguroi dhe më tha që të isha vetja, ashtu siç jam me ndonjë pacient tjetër.”

Më pas, ai u shpreh se kur u takua me të, Kryeministri i tha atij që ta quante Boris. “Kjo më bëri te ndihesha më pak nervoz sepse ai hoqi çdo formalitet.”

Ndërkohë, McGee rrëfeu se ajo ishte “shokuar” kur dëgjoi se kryeministri e kishte lavdëruar ate dhe e kishte veçuar nga kolegët e tjerë.

“Fillimisht kujtova se ishte shaka. Unë mendova se miqtë e mi po bënin shaka me mua. Nuk mund ta besoja atë që ai tha në TV”.

g.kosovari