Kryeministri Edi Rama ishte sot në qytetin e Vlorës, ku u ndal dhe për një takim me operatorët turistik të qarkut. Rama foli për projektin Kushner në ishullin e Sazanit. Kryeministri nuk zbuloi se kur do fillojnë ndërtimet në ishull, por tha që Sazanin nuk e kemi shitur dhe nuk do e shesim pasi do mbetet gjithnjë pjesë e Republikës së Shqipërisë. Më tej zbuloi se projekti ka ndryshuar, do ketë më pak ndërtime me profil kulturor dhe artistik.
“Nuk e kemi shitur dhe nuk e shesim ishullin. Sazani është pronë e RSH dhe do mbetet. Nuk e kemi përfunduar negociatën për Sazanin. Sepse Republika e Shqipërisë do jetë pjesë e kompanisë së përbashkët që do investojë dhe administrojë ishullin. Shqiptarët janë të përfaqësuar në këtë iniciativë. Nuk do jetë i mbyllur. Nuk do bëhet rezervatë, projekti i Sazanit ka ndryshuar si proces si projekt ndërtimi. Do ketë shumë pak ndërtime. Do ketë profil kulturor, artistike.
Nga projektet më të bukura në Mesdhe. Bashkë me pjesën përballë Sazanin, me arkitektët më të mëdhenj të botës, do jetë një zhvillim që do i rrisi vlerën gjithë zonës. Ata që shikojnë ngushtë dhe flasin po e marrin të huajt nuk kanë si ta kuptojnë çfarë impakti kanë zhvillime të tilla për gjithë pronën rrethrrotull. Do rritet vlera dhe çmimi i gjithë investimeve që do bëhen. Pa diskutim që kjo do jetë sjellë të mira për Vlorën. E rëndësishme që operatorët turistikë të jenë strateg për fatin e investimeve të tyre. Në 5 deri 10 vjtetë e ardhshëm. Investmi nuk duhet parë në vetvete, duhet bërë një strategji për të krijuar reputacion.
Duhet strategji për ta forcuar reputacionin. Forcimi do 3 gjëra bazë, shërbimi shumë të lartë nga respekti, edukata, buzëqeshja. Mirësinë e atyre që i thonë turistëve mirëserdhët. Duhet ta konsideroni çelësin e çdo gjëje. Përtej reklamës shumë njerëz që janë të interesuar për të blerë, ardhur nuk e besojnë se do ndodhi. Momentin që tregu ndërkombëtar e merr mesazhin që ata e filluan investimin, atëherë qenka vend super i sigurt për të investuar”, tha Rama.
