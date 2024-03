Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u zhvillua një debat në lidhje me projektin e propozuar nga Jared Kushner, dhëndri i ish-Presidentit Donald Trump, për të investuar në Sazan. Auron Tare, i cili ishte i ftuar në studio, tregoi se ka qenë ai i pari që i ka çuar atë dhe bashkëshorten e tij, vajzën e Trump, Ivankën, në Sazan. Ai u shpreh se është pro projektit dhe e mbështet atë.

Sipas Tares, pas këtij projekti ka njerëz edhe më të rëndësishëm se vetë Kushner që janë pjesë e financave botërore. Kjo është një nga arsyet sipas tij, pse projekte të tilla janë të rëndësishme. Ai theksoi se personalisht nuk ka asnjë interes personal dhe këtë e bën për vendin për arsye sepse ka jetuar për disa kohë në Sazan për të kuptuar se çfarë mund të bëhet për ta zhvilluar atë zonë.

Auron Tare: Pse erdhën këta njerëz dhe pse unë i çova, i ftova sepse ata nuk e dinin fare ku binte Sazani për hir të së vërtetës.

Blendi Fevziu: Ti i çove domethënë i pari?

Auron Tare: Si urdhëron. Biles kam marrë disa telefonata nga njerëz që ishin shumë të revoltuar sepse mendonin se unë i kam çuar për një biznes privat dhe nuk e kuptoj që për të bërë diçka për të mirën e vendit tënd mund ta bësh edhe pa asnjë lloj interesi personal. Unë sot jam qytetar, jetoj në Amerikë nuk kam lidhje fare me këtë projekt. As Rama nuk më ka thirrur e as ai nuk më ka thirrur për të marrë mendje. E kam bërë për vendin tim sepse kam kaluar një pjesë të mirë të kohës atje për të kuptuar çfarë mund të bënim. Prandaj i thirrëm nëpërmjet një mikut tim dhe i thamë kjo ka qenë koncepti jonë, për të ruajtur gjithë ishullin, dhe për të ruajtur një lloj nuklusi investimi të fortë ku duhet të dini diçka, nuk është vetëm Kushneri aty mbrapa. Aty janë disa njerëz shumë të rëndësishëm, më të rëndësishëm se Kushneri vetë.

Blendi Fevziu: Të financave botërore?

Auron Tare: Të financave botërore, të cilët janë pjesë e kësaj gjëje. Janë disa njerëz shumë të rëndësishëm. Nuk janë vetëm fondi i arabëve, janë edhe fonde të tjera. Janë edhe njerëz të tjerë të përfshirë me qeveri të tjera e tjerë, e tjerë. Për mua, i cili ka katër vjet që publikisht është kundër qeverisë për Butrintin, unë po ta mbroj publikisht dhe nëse kjo ndodh do të jetë një gjë shumë e mirë për Shqipërinë dhe për turizmin e Vlorës nëse kjo ndodh. Pra nëse ne kemi mundësi të thërrasim këta lloj njerëzish, këto lloj markash si Amani, dhe këto lloj lidhjesh politike sepse janë edhe investime politike. Nuk mund ta mohojmë që është lidhje politike dhe të kesh lidhje të nivelit kaq të lartë të financave botërore me këtë projekt unë mendoj, mund të jem i gabuar, unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe për këtë punë jam investuar dhe e them publikisht, e mbështes.

I pyetur nëse ka shanse të bëhet, Tare tha se “shpreson që po”, por është skeptik pasi investimi është shumë i madh. Sa i përket qytezës në Sazan, Tare tha se pjesa më e madhe aty është bërë nga italianët, sovjetikët dhe kinezët.

“Mi dhe lepuj ka dhe interesante është që ka shqiponja, i vetmi vend që nuk i vrasin se nuk ka njerëz se në vendet e tjera i vrasin”, e përfundoi ai fjalën e tij.

/a.r