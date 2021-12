Komiteti Teknik i Ekspertëve, vendosi dje për punonjësit e administratës publike, të supermarketëve e të qendrave tregtare që të futen në listën e atyre që e kanë vaksinimin kundër COVID të detyruar. Kjo ishte tema e debatit në emisionin ‘Sot live në Shqipëri’ të gazetarit Andi Kapxhiu në Report Tv, mes aktivistit Sazan Guri dhe dy mjekve, Erion Dasho si dhe Fabian Cenko.

Dy mjekët dakordësohen me vendimin e Komitetit të Ekspertëve që të imunizohet sa më shumë popullata me anë të vaksinimit masiv, si një masë për të bërë të mundur reduktimin e përhapjes së virusit. Por për aktivistin, Sazan Guri, vaksinimi masiv është pjesë e lojës së elitës së madhe botërore siç e quan ai, deklarata këto që u kundërshtuan nga mjekët të cilët nënvizuan se vaksinat janë të sigurta dhe se askush nuk ka qëllim uljen e popullsisë së botës, duke bërë thirrje që mos të besojnë teori konspiracioni. Në një kohë kur pandemia ka ‘paralizuar’ botën, Sazan Guri thotë se virusin e quan grip, ndërsa shtoi me se ai ka puthur edhe njerëz të moshuar me qëllim për t’u infektuar, por nuk është infektuar.

‘Janë persona të yshtyr nga elita botërore. Vaksinimi është pjesë e lojës së madhe botërore. Mjekësia nuk përdori racionalizëm! Nuk kanë përdorur shkencën reale! Kur virusi është duke u dobësuar, pse t’i shtrëngon masat. Ke 70% të njerëzimit në botë të vaksinuar. Ndërkohë që ky që del sërish për vaksinim me detyrim! Nuk ka mundësi ky Omicron të jetë më i fuqishëm, se virusi i parë. Ato janë të pakënaqur se nuk po gjejnë dot një rast me Omicron! Ja ku jam pa maskë, kam puthur plaka qëllimisht dhe s’më ka gjetur gjë dhe kur jam me grip e quaj rrufë. Ti kujton se do të vdesësh, ndërkohë që prekja është gjëja më e bukur!’- tha Guri.

Mjeku Fabian Cenko, tha se masat janë të domosdoshme dhe vaksinimi i popullatës duhet të progresojë sa më shpejt.

‘Masat që mund të jenë efektive, janë masat që reduktojnë kontaktet apo izolojnë transmetimin e infeksionit. Imunizimi i personave të progresojë sa më shpejt. Çdo njeri i pa imunizuar është një rast infeksioni. Këto janë masat të përkohëshme të cilët duhet të thyjnë atë kurbën e transmetimit të infeksionit. Në funksion të imunizimit të popullatës. Masat e distancimit do jenë masa që në një moment nuk do të mjaftojnë më. Çdo pengim, nuk janë mënyra për të detyruar njerëzit, por fokusohen tek ato aktivitet sociale e ekonomike, që kanë një rrisk të lartë për të transmetuar infeksionin. Çdo lloj mase që merret me kategori, i shërben pengimit të qarkullimit të sëmundjes. Përtej masave të reja që shtohen, duhet të përpiqemi që të bëhen të zbatueshme ato masa që janë marrë.’- tha Cenko.

Edhe mjeku Erion Dasho apelon për vakisinim masiv, duke e quajtur si të drejtë vendimin e Komitetit Teknik të Ekspertëve për vaksinimin e disa kategorive. Dasho tha se teksa qytetarëve ju ofrohet një vaksinë e sigurt, ato duhet të vaksinohen sa më parë.

‘Më e keqja në Shqipëri ka kaluar! Për vaksinat e dimë të sigurt se pas 6 muajsh nuk ka më imunitet, por derisa egziston mundësia që të marrim një dozë tjetër vaksine, atëherë, pasi kalojnë 6 muaj kujtdo i rekomandohet një dozë e tretë. Unë kam qenë kundërshtar i detyrimit, por duhet të kuptojmë se nuk është vetëm qeveria shqiptare, është ajo gjermane, italiane dhe i kemi parë të gjitha këto autoritete. Qeveria ka një lodhje, nëse popullit i garantohet vaksina e sigurt dhe qytetari refuzon ta kryejë vaksinën, si ka mbetur asgjë tjetër në dorë! I ka garantuar vaksina të sigurta dhe është e drejta e qeverisë që disa institucione të caktuara të vaksinohen, pasi do të mbrojnë këto persona të tjerë. Nuk jam për detyrimin, por e kuptoj ngushticën ku është vendosur qeveria. Nuk ka asnjë lojë. Nuk ka nevojë për konspiracion, nuk po përpiqet njeri për të ulur popullsinë e botës.’- tha Dasho.

Kujtojmë se nga dita e djeshme, çdo qytetar mbi 18 vjeç tashmë mund të vaksinohet me dozë të tretë përforcuese kundër COVID, 6 muaj pas marrjes së dozës së dytë. Me dozën e tretë u vaksinua edhe kryeministri Edi Rama, teksa i bëri thirrje qytetarëve që mos të hezitojnë të vaksinohen për të mbrojtur shëndetin e tyre./ shqiptarja.com

g.kosovari