Sauk -Teg, vazhdojnë garat e Ferrit, policia nuk fal kundravajtësit

Policia Rrugore çdo fundjave forcon kontrollet në disa akse rrugore, për të ndëshkuar shkelësit e qarkullimit rrugor.

Kështu, gjatë kontrolleve me radar në aksin rrugor Sauk-Teg janë evidentuar shoferë që ecnin me shpejtësi gati ekstrem, që varionin nga 160 km/h deri në 190 km/h. Mësohet se për 240 minuta kontroll në të dyja kahet e lëvizjes, janë evidentuar dhe ndëshkuar 12 drejtues mjetesh të cilët qarkullonin me shpejtësi dy fish e më shumë se sa norma e lejuar.

NJOFTIMI I POLICISË

Si çdo fundjavë👮♂️🚔 Policia Rrugore e Tiranës, ushtron kontrolle me Radar në segmentet dhe akset e cilësuara njolla të zeza, përsa i përket ngjarjeve rrugore të ndodhura më parë.

Për orës 20.30 vijon kontrolli me radar për të parandaluar drejtuesit e mjeteve që e përdorin rrugën🛣️ për të✈️ fluturuar dhe jo për të qarkulluar brenda limiteve që lejon sinjalistika rrugore

Gjatë kontrolleve janë evidentuar shpejtësi gati eksterm, që varionin nga 160 km/h deri në 190 km/h, 🙏✈!!!. 🏠????🚑???? edhe pse rruga kishte fluks të plotë.

Të pa pranueshme arsyet e drejtuesve të automjeteve të kapur nga Radari, për arsyet e✈️🛣️ fluturimit në rrugë, por cilado të ishte arsyeja, të tilla shpejtësi vrasin🚑 jetën në rrugë🛣️.

Njëkohësisht janë evidentuar dhe dërguar në OASH, 6 drejtues mjetesh për gara shpejtësise dhe manovra të rrezikshme në rrugë, te evidentuar në unazën e madhe nga patrullat në lëvizje të Policisë Rrugore.

Mos nxitoni se në rastin më të mirë do përfundoni te Polici dhe Radari 🚔🚓✍😇 dhe në destinacion do shkoni pa patentë, e në rastin më të keq do arrini aksidentit🚑🚑

Drejtues mjetesh, qarkulloni brenda limiteve të lejuara që destinacioni juaj të jetë i sigurt, mos fluturoni se shpejtësia vret jetë.

#zbatorregullatudhetoisigurt