Carla Bruni, ish-Zonja e Parë e Francës, i qëndroi pranë burrit të saj Nicolas Sarkozy pasi ai u dënua me pesë vjet burg për konspiracion kriminal në lidhje me marrëveshjet me Libinë.
Pas shpalljes së vendimit bashkëshortja e tij, Carla Bruni, reagoi ashpër ndaj një gazetari të medias investigative Mediapart, organi që zbuloi për herë të parë këtë aferë.
E revoltuar, ish-zonja e parë e Francës iu afrua gazetarëve dhe i hoqi logon e Mediapart (sfungjerin) nga mikrofoni, të cilën më pas e hodhi në tokë, duke shprehur hapur zemërimin e saj ndaj kësaj medie.
Ky veprim erdhi menjëherë pas vendimit gjyqësor, që ka shkaktuar jehonë të madhe në opinionin publik dhe në skenën politike franceze.
Carla Bruni arrache la bonnette du micro de Mediapart à la fin du discours de Sarkozy après sa condamnation. La mauvaise… pic.twitter.com/sWrUxNkXjJ
— Nils Wilcke (@paul_denton) September 25, 2025
Leave a Reply