Një zjarr ka rënë në orët e para të mëngjesit të sotëm në Ksamil të Sarandës.
Lokali i drurit, i marrë më qira nga personi me iniciale K. L., është përfshirë nga flakët.
Deri më tani nuk dihet se çfarë e ka shkaktuar zjarrin, por hetimet vijojnë.
“Rreth orës 03:10, në Ksamil, ka rënë zjarr dhe është djegur plotësisht një lokal me konstruksion druri, i marrë me qira nga shtetasi K. I.. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe të shkakut të rënies së zjarrit”, njofton policia.
