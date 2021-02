I pyetur për marrëveshjen e detit me Greqinë, Presidenti Meta ka thënë se kam qenë për një zgjidhje të drejtë, kushtetuese dhe Normave ndërkombëtare, ndërsa nga kryeministri Rama nuk ka patur as transparencë dhe as bashkëpunim serioz dhe të besueshëm, sic e meriton rëndësia e një çështjeje të tillë.