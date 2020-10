Kryeministri Edi Rama deklaroi këtë të mërkurë se së shpejti në Sarandë do të fillojë puna për ndërtimin e portit turistik.

“Dhe e fundit në pak javë do të mund të japim të gjitha autorizimet për fillimin e portit të tretë që do të jetë i pari që do të fillojë turistik në Sarandë. Kemi marrë një propozim që është fantastik dhe ndryshon gjithë paradigmën e zhvillimit të Sarandës”.

Ndryshime do të ketë edhe për portet. Së shpejti pritet të spostohet porti i Durrësit.

“Së shpejti do të fillojmë me transformimin e madh të Durrësit, ku plani im është që të spostojmë portin ekzistues, i cili e ka mbaruar prej kohësh misionin e tij si një port komercial mallrash në mes të qytetit, i cili është një infrastrukturë e dalë kohe prej kohësh me standarde mjedisore shumë të ulëta për të mos thënë zero dhe faktikisht pengon në mënyrë gjithmonë e më shqetësuese hedhjen e një hapi për një epokë tjetër të Durrësit turistik”, tha Rama. Ai u shpreh se porti i Durrësit do të hidhet në garë ndërkombëtare dhe do të zhvillohet aty ku është plani i zonës së lirë ekonomike.

E njëjta gjë do të ndodhë edhe me Vlorën.

“Porti ekzistues është infrastrukturë arkeologjike në aspektin e standardeve, shërbimeve, impaktit negativ që ka në zonën e bregdetit që prek drejtpërdrejt qytetin. Vizioni i zhvillimit të mëtejshëm të vijës bregdetare me Lungomaren me fazën e tretë përfshin edhe një port turistik që do të jetë aty për të krijuar një kanal të ri kontakti me Vlorën sikundër me Durrësi. Ndërkohë edhe për Vlorën jemi gati për një proces ku do mund të sistemojmë me standarde bashkëkohore portin e shërbimeve”, tha Rama.

/a.r