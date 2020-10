Koronavirusi nuk po kursen dhe nuk po tregohet i mëshirshëm as me yjet e sportit. Pas pilotit të motoçiklizmit Valentino Rossi, një tjetër sportiste e njohur italiane, kampionia e Europës dhe e Botës, Federica Pellegrini, mësohet se është e infektuar me Covid-19.

Ka qenë vetë notarja e njohur italiane Federica Pellegrini, që nëpërmjet rrjeteve sociale ka njoftuar dhe bërë të ditur, se ka rezultuar pozitive me Covid-19.

“Sapo mësova lajmin e keq, – thekson Pellegrini në një video të publikuar në Instagram Story, ku nuk i mbajti dot lotët, – “se pasditen e djeshme kreva testin me tampon dhe rezultati ishte pozitiv. Jam me Covid-19,”- ka treguar kampionia e notit.

Federica Pellegrini tani do të qëndrojë 10 ditë në izolim sipas protokollit, ndërkohë që nuk do të udhëtojë drejt Budapestit, për të marrë pjesë në International Swimming League.

g.kosovari