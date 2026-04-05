Një 50-vjeçar shqiptar u gjet i pajetë para dy ditësh në një stacion treni në Itali.
Shqiptari ka humbur jetën në rrethana të paqartë, ndërsa detaji që ka ngritur dyshime për shkakun e vdekjes është fakti se ai sapo ishte liruar nga burgu.
Autoritetet nuk e përjashtojnë mundësinë e vrasjes, ndërsa policia italiane po kryen hetime të mëtejshme për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Në vendngjarje kanë ndërhyrë policia lokale dhe njësitë e specializuara të policisë shkencore, pasi ndalesa e tramvajit u pezullua përkohësisht.
