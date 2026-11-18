Rreth 20 krerë shtetesh dhe qeverish, kryesisht nga Evropa, do të mblidhen të enjten më 19 nëntor në Berlin për të diskutuar të ardhmen e Ukrainës dhe hapat e mëtejshëm të mbështetjes përballë dimrit të ardhshëm. Autoritetet gjermane kanë vendosur masa të rrepta sigurie në lagjen qeveritare të kryeqytetit, ndërsa pritet të marrin pjesë edhe kryenegociatorët amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner; ende mbetet e paqartë nëse do të jetë i pranishëm Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
Takimi zhvillohet në kuadër të të ashtuquajturit “Koalicioni i të Gatshmëve” — një grup prej 36 vendesh i nisur në mars të vitit 2025 në Londër dhe i udhëhequr nga Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar. Përtej ndihmës aktuale ushtarake dhe financiare, koalicioni synon të përgatisë terrenin për monitorimin e një armëpushimi të mundshëm dhe ofrimin e garancive afatgjata të sigurisë për Kievin.
Megjithatë, Stefan Meister nga Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë (DGAP) shprehet skeptik mbi gatishmërinë konkrete të vendeve evropiane: “Problemi themelor është se Evropa ende nuk ka paraqitur një propozim. Nuk ka asnjë plan që përcakton se çfarë garancish sigurie do të ofrojë Evropa, çfarë trupash do të jetë e gatshme të vendosë apo ku do të jetë e gatshme të bëjë kompromise.”
Debati për përfaqësimin evropian në bisedimet e paqes
Samiti i Berlinit vjen pak ditë pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi mes Rusisë dhe Ukrainës, ku palët ranë dakord për një shkëmbim të burgosurish. Ndërsa shtohen sinjalet për bisedime të mëtejshme, brenda Evropës ka nisur debati se kush duhet ta përfaqësojë kontinentin në tryezën e negociatave.
Pas samitit të BE-së në Dublin të premten e kaluar, kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi: “Për herë të parë, bisedime konkrete për paqe pritet të zhvillohen në javët e ardhshme me përfaqësimin e Evropës. Gjermania ka një vend në tryezë, kjo është absolutisht e qartë.”
Sipas burimeve diplomatike në Berlin, përfaqësimi evropian pritet të përbëhet nga grupi E3 (Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar), së bashku me Poloninë, Italinë dhe drejtuesit e institucioneve të BE-së, përfshirë Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa.
Nga ana tjetër, negociatori amerikan Jared Kushner vuri në dukje javën e kaluar në Abu Dhabi vështirësinë e Evropës për të folur me një zë të vetëm: “Nëse Evropa mund të identifikonte një person që të fliste në emër të saj, kjo do të ishte një arritje më e madhe sesa t’i bindim rusët ta përfshinin atë në negociata.”
Duke iu përgjigjur këtyre diskutimeve, zëvendëszëdhënësi i qeverisë gjermane, Sebastian Hille, theksoi se “forca e Evropës qëndron pikërisht në unitetin dhe kohezionin e shumë vendeve”, duke shtuar se prioritet mbetet që Presidenti rus Vladimir Putin të ulet në tryezën e bisedimeve për të hapur rrugën drejt paqes.
Luhatjet e opinionit publik në Gjermani
Përpjekjet diplomatike zhvillohen në një kohë kur mbështetja publike për Ukrainën po përballet me polarizim në rritje në Gjermani. Sipas sondazhit DeutschlandTrend të transmetuesit publik ARD në shtator 2026, 52% e votuesve mbështesin dërgesat e armëve për Kievin, ndërsa 42% vlerësojnë se kjo mbështetje ka shkuar shumë larg — niveli më i lartë i kundërshtimit që nga nisja e luftës.
Një tjetër studim i publikuar nga WDR në nëntor 2026 tregoi se çështja e Ukrainës është kthyer në temë më polarizuese se emigracioni në Gjermani, ku 54% mbështesin vazhdimin e ndihmës për Kievin dhe rreth 29% preferojnë një afrim me Rusinë.
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