Mbretëresha britanike, Elizabeth II, nuk do të marrë pjesë në samitin për ndryshime klimatike që do të mbahet këtë javë në Skoci. Mbretëresha ka kryer kontroll mjekësor ku edhe i është rekomanduar se duhet të pushojë.

Mbretëresha britanike, Elizabeth II, nuk do të marrë pjesë në samitin për ndryshime klimatike që do të mbahet këtë javë në Skoci. Mbretëresha ka kryer kontroll mjekësor ku edhe i është rekomanduar se duhet të pushojë.

Për rrjedhojë, mbretëresha vendoi që të mos marrë pjesë në samit, por ajo do të jetë e pranishme virtualisht. Ajo do tu dërgojë të ftuarve fjalën e saj me një video të regjistruar.

Aktivistë për ambientin, politikanë dhe shkencëtarë do të marrin pjesë në samitin në Skoci ku do diskutohet mbi ndryshimet klimatike.

/Shqiptarja.com