Rusia tha të mërkurën se NATO mbetet e përqendruar në konfrontimin me Moskën dhe në mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën pas samitit të aleancës në kryeqytetin e Turqisë, Ankara.
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha në Telegram se samiti i 7-8 korrikut nuk arriti të bëhej ngjarja “historike” siç e kishte përshkruar Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
“Edhe pse Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, u përpoq ta paraqiste atë si ‘historike’ në historinë e aleancës, asgjë e tillë nuk ndodhi”, tha Zakharova.
Ajo tha se NATO e kishte identifikuar përsëri Rusinë si një kërcënim afatgjatë për sigurinë euroatlantike, duke shtuar se përballja me Moskën ishte bërë “ekzistenciale dhe sistemike” për aleancën.
Zakharova tha se NATO mbetet e përqendruar në forcimin e aftësive të saj ushtarake dhe mbështetjen e Ukrainës.
“Vija e përgjithshme mbetet e pandryshuar, militarizimi i kontinentit evropian, përqendrimi në ndërtimin e potencialit mbrojtës, përgatitja për konflikt të armatosur me Rusinë dhe, natyrisht, ndihma për Ukrainën”, tha ajo.
Zakharova tha se anëtarët e NATO-s kishin premtuar 70 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën këtë vit dhe kishin ndërmend të ruanin një nivel të ngjashëm mbështetjeje në vitin 2027.
Ajo argumentoi se aleanca po rriste shpenzimet ushtarake në kurriz të prioriteteve të brendshme.
“Aleatët janë të gatshëm të shpenzojnë miliarda dollarë duke mbështetur regjimin në Kiev, ndërkohë që zvogëlojnë shpenzimet për problemet socio-ekonomike në rritje dhe duke shkaktuar dëme të pariparueshme për mirëqenien e popullsisë së Evropës”, tha ajo.
Zakharova tha gjithashtu se mosmarrëveshjet midis SHBA-së dhe aleatëve të saj evropianë vazhduan pavarësisht përpjekjeve për të projektuar unitet gjatë samitit.
Ajo tha se shpenzimet e kombinuara të mbrojtjes të vendeve të NATO-s pritet të arrijnë rreth 1.8 trilion dollarë në vitin 2026, duke cituar vërejtjet e Rutte se industria nuk mund të përballonte nivelin e financimit.
“Nëse strategët e NATO-s do të kishin ndaluar së reflektuari, ndoshta nuk do të kishin marrë vendime kaq të papërgjegjshme që mund të çonin në katastrofë jo vetëm për aleancën, por për të gjithë botën”, tha Zakharova.
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