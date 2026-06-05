Liderët e Bashkimit Europian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor realizuan foton familjare të Samitit BE-Ballkani Perëndimor që po mbahet në Tivat të Malit të Zi.
Në fotografinë zyrtare u bashkuan drejtuesit e institucioneve europiane, presidentë, kryeministra dhe përfaqësues të vendeve të rajonit, pak para nisjes së sesioneve të punës kushtuar zgjerimit të BE-së, sigurisë dhe Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Në samit marrin pjesë liderë të rëndësishëm europianë, mes tyre presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Europian Antonio Costa, si dhe drejtuesit e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
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