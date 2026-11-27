Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet nga zhvillimi i Samitit për Planin e Rritjes në Tiranë, duke ndarë momente nga takimet dhe aktivitetet e zhvilluara gjatë tij.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama e ka shoqëruar videon me mbishkrimin: “48 orë të mbushura me Europë për Ballkanin Perëndimor”.
Samiti në Tiranë u zhvillua në kuadër të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, ndërsa pamjet e publikuara nga kryeministri sjellin momente nga takimet e zhvilluara gjatë këtij aktiviteti.
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