Rusia, Kina dhe Mongolia kanë firmosur këtë të martë, më 2 shtator, një memorandum të detyrueshëm për ndërtimin e gazsjellësit “Power of Siberia 2” (Fuqia e Siberisë 2), gjatë një samiti trepalësh të zhvilluar në Pekin.
Ky gazsjellës është parashikuar të transportojë gaz rus drejt Kinës, ndërsa një linjë tjetër, gazsjellësi tranzit “Soyuz Vostok”, do të kalojë nëpër territorin e Mongolisë (Ulan Bator).
Projekti më i madh në botë për gazin
Gjatë samitit në Pekin, u firmos zyrtarisht memorandumi për ndërtimin e gazsjellësit “Power of Siberia 2” dhe gazsjellësit tranzit “Soyuz Vostok”.
Lajmin e konfirmoi drejtori i përgjithshëm i Gazprom, Alexei Miller, sipas agjencisë ruse TASS.
Miller theksoi se ky projekt do të jetë:
-Projekti më i madh në botë në sektorin e gazit,
-Me investimin më të lartë kapital,
-Me një marrëveshje 30-vjeçare midis “Gazprom” dhe kompanisë kineze “CNPC”.
Kapacitetet e reja të gazsjellësve
Gazsjellësi “Power of Siberia”, i hapur në vitin 2019, do të rrisë kapacitetin nga 38 miliardë në 44 miliardë metra kub gaz në vit.
Gazsjellësi Soyuz Vostok, që kalon përmes Mongolisë, do të rrisë kapacitetin nga 10 miliardë në 12 miliardë metra kub në vit.
Struktura e re pritet të lidhë rezervat e gazit të Siberisë Perëndimore me rajonin autonom ujgur të Xinjiang në Kinë dhe do të ketë një kapacitet total prej 50 miliardë metra kub në vit.
Projekti kaloi fazën e fizibilitetit në janar të vitit 2022, ndërsa Autoriteti i Shtetit i Mongolisë e miratoi në mars 2025.
Leave a Reply