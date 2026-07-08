Analisti Preç Zogaj, i ftuar në studion e emisionit “Trialog” në RTSH, komentoi diskutimet rreth zhvillimit të samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë, duke theksuar se vendimi për organizimin e tij nuk është vënë asnjëherë në dyshim.
Sipas Zogajt, diskutimet kanë qenë të lidhura me kohën e zhvillimit të samitit dhe jo me faktin nëse Shqipëria do ta presë ose jo këtë ngjarje të rëndësishme ndërkombëtare.
Zogaj theksoi se debati është zhvilluar në kontekstin e atmosferës së krijuar pas samitit të mbajtur në Turqi, ku janë ngritur pikëpyetje mbi kalendarin e aktiviteteve të ardhshme të Aleancës.
“Ne nuk e vumë në dyshim, ne vetëm raportuam atë që kanë thënë mediat botërorë, u tha edhe nga i ftuari jonë që gjithmonë konsiderohen edhe zbatimi i parametrave, por ne në diskutim thamë që do bëhet dhe është mirë që të bëhet sepse Shqipëria është vend anëtar i NATO-s.
Kjo është një çështje serioze dhe nuk është vënë në dyshim vendi por është vënë në dyshim a do të bëhet vitin e ardhshëm. Sepse është vënë në dyshim në një kontekst kronkret me atmosferën që u mbajt në Turqi. Është një gjë e mirë qëkur është marrë ky vendim i mirë dhe vazhdon të jetë një vendim i mirë për Shqipërinë dhe urojmë që të mos ndodhin ngjarje që të mos ndodhi ky takim në Tiranë”, u shpreh Zogaj.
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