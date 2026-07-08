Lajmi se samiti i ardhshëm i NATO-s do të zhvillohet në Tiranë “po thyen” rrjetin, ndërsa nuk kanë munguar as reagimet ironizuese për këtë moment historik.
Ggazetari Dritan Hila ka bërë një reagim ironizues në rrjet duke shkruar se vendet e NATO-s do të priten nga kryeministri i ardhshëm Agron Shehaj, presidenti Adriatik Lapaj dhe kryeparlamentari Arlind Qori.
“Samiti i rradhes i NATO pas nje viti ne Tirane. I pret kryeminister Gonia, president Tiku, kryetar parlamenti Qorri. Rute mban fjalimin me megafon tek shkalla e kuqe ma tre kembe e kthyer simbol i revolucionit flamingo. Endra jane, ben vaki dalin. Jasha” shkruan gzetari Dritan Hila në reagimin e tij.
Ironia e gazetarit vjen në një moment kur qytetarëve në shesh u janë bashkuar dhe politikanët e sipërpërmendur.
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