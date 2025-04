Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se më 16 maj Shqipëria Tiranë, do të mikpresë takimin më të madh në historinë e saj.

Shqipëria çeli sot grupkapitullin e dytë të negociatave me Bashkimin Evropian – “Tregu i Brendshëm” në Luksemburg ku u mbajt konferenca e katërt ndërqeveritare Shqipëri – BE.

I pyetur në konferencën e përbashkët për shtyp pas konferencës së katërt ndërqeveritare, nëse ka pasur bisedime për hapa të përshpejtuar, Kryeministri Edi Rama u shpreh se, “me Presidentin e Këshillit Evropian patëm një diskutim më të gjerë për përparimin që po bëjmë në këtë rrugëtim, për Samitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian më 16 maj në Tiranë, ku do të mikpresim takimin më të madh në historinë tonë e ku presim me padurim që të jemi si gjithnjë mikpritës specialë”.

Po kështu, shtoi Rama, “bëmë një bisedë rreth situatës në rajon dhe rreth vendeve një nga një. Dhe ishte si përherë një bisedë e shkëlqyer sepse Presidenti është mjaft i mençur dhe një person mjaft i vëmendshëm ndaj Ballkanit Perëndimor dhe jam i lumtur që do të vizitojë vendet e Ballkanit Perëndimor në vigjilje të samitit”.

Rama theksoi se, “ritmi i çeljes së grup kapitujve dhe i punës me kapitujt i takon Komisionit. Ne duhet të sigurohemi që gruaja në këtë sallë të jetë gjithmonë e lumtur me ne, në të kundërt nuk ka president, nuk ka mbret, nuk ka perandor që të mund të na shpëtojë pa marrë një shpullë fytyrës”.

“E nisa duke u bashkuar me ministrin në fillim dhe dua ta përmbyll duke u bashkuar sërish me atë që tha ai, që po ne po presim me përgjërim që të bëhemi pjesë e kësaj perandorie sepse kemi qenë gjithmonë pjesë e perandorive dhe kjo është e para perandori ku duam të jemi dhe ne jemi shumë besnik ndaj perandorive. Ndjenja jonë e besnikërisë nuk mund të përmbushet pa qenë me një perandori. Kështu që ishalla”, përfundoi kryeministri Rama.