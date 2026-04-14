Politologu Afrim Krasniqi, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, kritikoi Samitin e Diasporës, duke theksuar se “pati shumë hartime, shumë sllogane, shumë fjalime të dëgjuara dhjetëra herë”.
“Po ta shikosh, deri diku, i gjithë zëri joqeveritar në Shqipëri nuk ishte i përfaqësuar. Nuk po flas për opozitën, por për zërin joqeveritar. Pati shumë hartime, shumë sllogane, shumë fjalime të dëgjuara dhjetëra herë që mund t’i shkojnë një aktori, mund t’i shkojnë një sportisti, një turisti, por nuk i shkojnë një shtetari. Shtetari flet me pika. Angazhimi në samitin e parë ka qenë abetarja dhe furnizimi me bazën e arsimit shqip, gjë që s’ka ndodhur; ka qenë regjistrimi i shqiptarëve në botë, krijimi i regjistrit për shqiptarë në botë, gjë që s’ka ndodhur; ka qenë krijimi i qendrave kulturore në të gjitha komunitetet shqiptare të botës, gjë që s’ka ndodhur; organizimi dhe koordinimi me qeverinë e Kosovës për të bërë një aksion të përbashkët, gjë që s’ka ndodhur. Ministri i Jashtëm i Kosovës e ngriti sot përsëri këtë çështje dhe pastaj adresimi i disa çështjeve që lidhen në aspektin ekonomik dhe social, se si ne mund të përfitojmë nga ekspertiza e shqiptarëve në botë dhe se si, kur marrim ekspertë ndërkombëtarë, të marrim shqiptarët e suksesshëm në botë, gjë që nuk ka ndodhur. Kështu që, takimi duhet t’u zhvillonte me këto lloj gjërash”, tha Krasniqi.
“Janë këto detyra, ku jemi, ku kemi shkuar dhe çfarë do bëjmë. Për këtë nuk u fol, aq sa arritëm ne të shohim nga media. Dhe në këtë lloj këndvështrimi shikoni sot lajmi kryesor i gjithë mediave shqiptare është një zonjë nga Italia e cila sot kritikoi, pavarësisht se ia ndërprenë fjalën disa herë. Pse? Sepse nuk mundesh ta ushqesh gjithmonë publikun, opinionin dhe shtetin vetëm me show. Duhet të kesh diçka konkrete. Liderët tanë duhet të heqin dorë nga internacionalizmi dhe të kalojnë te populli i vet. Para se të bësh një samit bëhen konsultime në të gjitha nivelet me ekspertë dhe në dijeninë time nuk ka ndodhur. E dyta, bëhet konsultim me qeveritë përkatëse dhe ata janë pjesë e grupeve të punës dhe bihet dakord ku do shkohet, gjë që s’ka ndodhur. Dhe pastaj vendos për ta bërë forum politik apo për ta bërë forum për diasporën ku diaspora flet dhe ne mbajmë edhe shënime dhe dëgjojmë, gjë që s’ka ndodhur. Unë punoj te një nga institutet kërkimore dhe godina jonë ndodhet 50 metra larg samitit. Dhe të gjitha raportet ndërkombëtare pesë vitet e fundit thonë që liria akademike në Shqipëri ka rënie drastike dhe është rënia më e madhe në dy dekadat e fundit dhe asnjë nga ata që ishin ftuar aty nuk foli për lirinë akademike, nuk foli për kërkimin shkencor, nuk foli për kolegët e tyre që ndodhen në anën tjetër të rrugës, por të gjithë folën “sa të emocionuar jemi kur na ftoni, kur na dekoroni dhe kur na bëni pjesë të ceremonive zyrtare”, gjë që për mua është detaj simbolik, por jo i rëndësishëm për hedhjen e një shteti”, shtoi Krasniqi.
