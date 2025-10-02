Shkup, 2 tetor 2025 – Edicioni i shtatë i Samitit Digjital të Ballkanit Perëndimor (WBDS), i bashkëorganizuar nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), u mbajt sot në Shkup, duke rikonfirmuar përkushtimin e rajonit për transformim digjital, bashkëpunim dhe integrim evropian.
Në fjalën e tij kryesore, Sekretari i Përgjithshëm i RCC-së,Amer Kapetanović, theksoi përparimin e arritur dhe prioritetet përpara. “Digjitalizimi nuk është vetëm një objektiv, por një forcë transformuese. Suksesi i regjimit tonë ‘Roam Like at Home’ tregon çfarë mund të arrijë rajoni kur punon së bashku. Tani duhet të ndërmarrim hapat e radhës: ndërtimin e portofolëve digjitalë që ndërveprojnë, avancimin e shërbimeve të besimit, përafrimin me kuadrin digjital të BE-së dhe sigurimin që të rinjtë dhe bizneset tona të kenë mjetet për të lulëzuar në epokën digjitale,” tha Kapetanović.
Në hapje të samiatit, Kryeministri i Maqedonisë së Veriut,Hristijan Mickoski, nënvizoi rëndësinë e investimeve në dixhitalizim për prosperitetin dhe stabilitetin e rajonit. Ai tha se sapo njerëzit fillojnë të shohin rezultate konkrete nga transformimi digjital, rritet besimi dhe krijohet një moment, që nxit përparim dhe inovacion të mëtejshëm.
Në Samit mbajtën fjalën edhe partnerët: Renate Nikolay, Zëvendës Drejtoreshë e Përgjithshme për Rrjetet e Komunikimit, Përmbajtjen dhe Teknologjinë në Komisionin Evropian; Tomas Lamanauskas, Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU); Thomas Jarzombek, Sekretar i Shtetit Parlamentar në Ministrinë Federale Gjermane për Digjitalizimin dhe Modernizimin e Qeverisjes; dhe Svyatoslav Senyuta, Udhëheqës Rajonal i Zgjidhjeve Qeveritare në Visa. Ata theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal, përafrimit me BE-në dhe partneriteteve me sektorin privat për avancimin e agjendës digjitale.
Gjatë Samitit, Danijela Gačević, Shefe e Departamentit të Programeve në RCC, moderoi panelin ministror të titulluar “Digjitalizimi si Standard – Duke e bërë Administratën Publike të funksionojë për të gjithë”, ku do të marrin pjesë ministra dhe zyrtarë të lartë nga i gjithë Ballkani Perëndimor, përfshirë: Delina Ibrahimaj, Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë; Marash Dukaj, Ministri malazez i Administratës Publike; Stefan Andonovski, Ministër i Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut; Slaviša Antić, Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Informacionit dhe Teknologjisë së Serbisë; Getoar Mjeku, Zëvendësministëri kosovar i Ekonomisë; dhe Almir Badnjević, Drejtor i IDDEEA të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Gjatë dy ditëve, pjesëmarrësit e WBDS 2025 – vendimmarrës, ekspertë, biznese dhe inovatorë nga i gjithë Ballkani Perëndimor, BE dhe më gjerë – diskutuan për shërbimet digjitale, portofolin elektronik, ndërveprueshmërinë, inteligjencën artificiale, sigurinë kibernetike, e-shërbimet dhe zhvillimin e aftësive.
Samiti Digjital i Ballkanit Perëndimor organizohet në kuadër të Planit të Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal dhe Planit të Rritjes së BE-së, dhe bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian.
Leave a Reply