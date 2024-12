Në kuadër të samitit BE-Ballkani Perëndimor, Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Europian, António Costa kanë mbajtur një konferencë për mediat. Gjatë fjalës së tyre, Costa dhe Von der Leyen kanë theksuar se vetëm merita dhe puna që vendet do të bëjnë duhet të përcaktojë mundësinë e integrimit ose jo në Bashkimin Europian.

Antonio Costa: Vetëm merita duhet të përcaktojë mundësinë e integrimit ose jo në BE. Puna e vendeve dhe si i kanë përmbushur detyrimet, e vetmja mënyrë se si ata mund të bëhen pjesë e BE. Është një investim shumë i rëndësishëm politik që ka të bëjë për vendet e Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë BE. Ko është arsyeja pse e nisëm këtë punë së bashku sepse ne jemi duke punuar për të vazhduar më tej këtë proces dhe për të organizuar samite të tjera.

Ursula von der Leyen: Eksperienca ime më ka bërë të kuptoj se në çdo rast duhet të gjejmë zgjidhje që vjen si pasojë e një pune të madhe, një pune të fortë. Bashkimi Europian është një histori e gjetjeve të kompromiseve dhe duhet një punë e madhe që të arrihet një gjë e tillë.