Udhëheqësit e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor do të takohen në Tivat të Malit të Zi më 5 qershor. Samiti zhvillohet gjashtë muaj pas samitit të fundit në Bruksel, duke riafirmuar forcën e marrëdhënies së BE-së me Ballkanin Perëndimor.
Pikat kryesore të rendit të ditës
Samiti do të kryesohet nga Presidenti i Këshillit Evropian dhe do të drejtohet nga Presidenti i Malit të Zi. BE-ja do të përfaqësohet nga Presidenti i Këshillit Evropian dhe Presidenti i Komisionit Evropian. Përfaqësuesja e Lartë Kaja Kallas do të marrë pjesë gjithashtu.
Tema e samitit është ” Prosperiteti dhe stabiliteti i përbashkët i BE-së dhe Ballkanit Perëndimor” .
Gjatë drekës, udhëheqësit do të diskutojnë zgjerimin. Do të jetë një mundësi që BE-ja të përsërisë angazhimin e saj të plotë dhe të qartë ndaj perspektivës së anëtarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor.
Pritet që udhëheqësit të vlerësojnë progresin e bërë në integrimin gradual të Ballkanit Perëndimor në BE dhe si ta çojnë atë më tej, veçanërisht përmes Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Ata gjithashtu do të shqyrtojnë se si të adresohen sfidat e përbashkëta dhe të forcohet siguria dhe qëndrueshmëria, në sfondin gjithnjë e më kompleks gjeopolitik.
Integrimi gradual dhe Plani i Rritjes
I lançuar në vitin 2023, Plani i Rritjes synon të inkurajojë konvergjencën më të shpejtë socio-ekonomike me BE-në dhe integrimin gradual në tregun e vetëm të BE-së duke:
rritja e integrimit ekonomik të partnerëve të Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të BE-së
avancimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal nëpërmjet Tregut të Përbashkët Rajonal
duke nxitur reformat që lidhen me BE-në duke ofruar deri në 6 miliardë euro për reforma dhe investime
BE-ja është partneri kryesor dhe më i besueshëm i Ballkanit Perëndimor . Është partneri kryesor tregtar, investitori dhe donatori i rajonit.
Forcimi i sigurisë dhe mbrojtjes
Në një kohë të rritjes së pasigurisë gjeopolitike dhe paqëndrueshmërisë ekonomike, udhëheqësit pritet të diskutojnë se si të rrisin bashkëpunimin në çështjet e politikës së jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes:
në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes , në veçanti duke forcuar forcat e armatosura të Ballkanit Perëndimor përmes Mekanizmit Evropian të Paqes dhe duke rritur bashkëpunimin përmes partneriteteve dhe dialogëve të sigurisë dhe mbrojtjes.
në ndërtimin e qëndrueshmërisë ndaj kërcënimeve kibernetike dhe kërcënimeve të tjera hibride, për të luftuar manipulimin dhe ndërhyrjen e informacionit të huaj, duke përfshirë Agjencinë e BE-së për Sigurinë Kibernetike (ENISA), Mburoja Evropiane e Demokracisë dhe Sistemi i Alarmit të Shpejtë (RAS) kundër dezinformimit.
Midis 1 dhe 4 qershorit 2026, Presidenti Costa do të takohet me udhëheqësit rajonalë midis partnerëve të Ballkanit Perëndimor.
Ata do të diskutojnë mundësitë dhe sfidat që lidhen me zgjerimin, integrimin gradual, bashkëpunimin rajonal, sigurinë dhe stabilitetin.
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