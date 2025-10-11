Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se besonte që armëpushimi izraelit që filloi në Gaza të premten do të zbatohej, ndërsa Izraeli dhe Hamasi janë “të lodhur” nga luftimet.
“Do të qëndrojë. Mendoj se do të qëndrojë. Të gjithë janë të lodhur nga luftimet”, u tha Trump gazetarëve, duke konfirmuar planet e tij për të udhëtuar në Izrael dhe për të ndërmjetësuar Egjiptin këtë fundjavë.
Trump tha se do të takohet me “shumë udhëheqës” në Egjipt të hënën për të diskutuar të ardhmen e Gazës së shkatërruar, duke shtuar se takimi ka të ngjarë të zhvillohet në Kajro. Ai tha se do t’i drejtohej gjithashtu parlamentit izraelit kur të vizitonte vendin më herët gjatë së njëjtës ditë.
Trump tha se ishte i bindur se armëpushimi në Gaza do të çonte në një paqe më të gjerë në Lindjen e Mesme.
“Tani kemi disa vatra të vogla, por janë shumë të vogla… Do të jenë shumë të lehta për t’u shuar. Ato zjarre do të shuhen shumë shpejt”, shtoi ai.
Ndërsa në bregun perëndimor ka patur incidente. Një fotograf i AFP-së u plagos në një sulm nga kolonët izraelitë të premten, ndërsa po filmonte mbledhjen e ullinjve në një fshat palestinez në Bregun Perëndimor.
Ministria palestineze e shëndetësisë tha se sulmet e kolonëve plagosën 36 persona të premten në Beita dhe fshatra të tjera aty pranë, ku shumica e tyre pësuan lëndime të lehta ose të moderuara, me përjashtim të dy personave që u plagosën nga të shtënat me armë zjarri.
