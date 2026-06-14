Pika e Inspektimit Kufitar në Qafë Thanë, një nga nyjet më të rëndësishme të qarkullimit të mallrave në Shqipërinë Juglindore, do t’i nënshtrohet një transformimi të plotë infrastrukturor. Gjatë një vizite të përbashkët inspektimi, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, dhe Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, prezantuan planet për forcimin e kontrolleve dhe rritjen e koordinimit institucional në kufi.
Në këtë inspektim morën pjesë edhe përfaqësues të Policisë së Shtetit, Doganave dhe Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU), duke vënë theksin te garantimi i standardeve evropiane të sigurisë ushqimore dhe lehtësimi i lëvizjes së mallrave.
Infrastrukturë moderne magazinimi dhe analiza në kufi
Në kuadër të një pakete investimesh të reja të mbështetura nga Banka Botërore, pika kufitare e Qafë Thanës do të pajiset me ambiente të dedikuara për monitorimin e plotë të eksporteve dhe importeve. Ky hap synon të shmangë vonesat e gjata për bizneset duke i zhvendosur proceset verifikuese direkt në kufi.
“Po investojmë në pikat kufitare për magazinim të plotë dhe për krijimin e kushteve që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të monitorojë në mënyrë të plotë eksportet dhe importet. Analizat që lidhen me sigurinë ushqimore do të kryhen këtu, duke shmangur vonesat e panevojshme dhe duke garantuar më shumë siguri për qytetarët,” u shpreh ministri Andis Salla.
Përveç përmirësimeve në këtë pikë specifike, Ministri i Bujqësisë bëri të ditur një plan më të gjerë kombëtar, i cili përfshin ndërtimin e shtatë laboratorëve të rinj në të gjithë territorin e vendit për të zëvendësuar strukturat ekzistuese.
“Është shumë e rëndësishme që të kontrollojmë çdo produkt që hyn në Shqipëri, në mënyrë që qytetarët të kenë garanci se produktet që konsumojnë përmbushin standardet e sigurisë ushqimore. Synimi ynë është që këto investime të shtrihen në të gjitha pikat doganore sipas standardeve evropiane,” deklaroi Salla.
Marrëveshja me Maqedoninë e Veriut dhe lufta ndaj kontrabandës
Nga ana e tij, Ministri i Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, u ndal te rëndësia e bashkëpunimit rajonal dhe ndërinstitucional. Ai bëri të ditur se po punohet për të përshpejtuar procedurat e kalimit me vendin fqinj, pa cenuar elementët e sigurisë kombëtare.
“Po ndjekim, në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme, përmbylljen sa më të shpejtë të marrëveshjes me palën maqedonase, për të përfituar nga lehtësimi i procedurave dhe kalimi më i shpejtë i pasagjerëve dhe mallrave, pa cenuar sigurinë. Qafë Thana është pika më e madhe kufitare mes dy vendeve tona dhe kërkon koordinim të plotë mes të gjitha institucioneve,” u shpreh ministri Lamallari.
Lamallari nënvizoi se institucionet ligjzbatuese dhe ato të kontrollit duhet të funksionojnë si një trup i vetëm në terren për të mbrojtur konsumatorin dhe tregun vendas nga produktet e pasigurta.
“Garantimi i cilësisë së ushqimeve sipas standardeve më të mira është një mision i përbashkët. Bashkëpunimi mes institucioneve është thelbësor për të mbrojtur konsumatorët shqiptarë dhe për të siguruar që produktet që eksportohen nga Shqipëria të përmbushin kriteret dhe standardet e kërkuara ndërkombëtarisht,” deklaroi ministri Lamallari.
Ky projekt modernizimi synon rritjen e besueshmërisë së produkteve shqiptare si në tregjet rajonale, ashtu edhe në ato të Bashkimit Europian, duke garantuar një filtër të rreptë sigurie që në momentin e hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë.
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