Rama ka vijuar me fushatën elektorale në qytetin e Fierit, nga ku nuk kanë munguar as ‘sulmet’ për opozitën dhe Sali Berishën.

Kryeministri kujton kohën kur Sali Berisha ishte kryeministër dhe thotë se kreu i PD-së Lulzim Basha bën të njëjtën gjë ditën e sotme.

“S’ka asnjë të re, s’ka ndryshuar asgjë kë ndryshuar vetëm personazhi, emri, por janë po ata që kanë marrë në qafë Shqipërinë dhe shqiptarët”, tha kreu i qeverisë.

Rama: Kohën kur doli Rrapush Xhaferri dhe mori Shqipërinë mbarë me një kolonë makinash, ndalonte qytet më qytet me tamborin e tij e prisnin me këngë e valle,i shtronin rrugën me sheqer dhe i thoshte burrave, të cilët ranë të tërë pas tij, pse lodheni mo, varja tokës, shiten, bagëtinë, shtëpinë, mi jepni mua lekët unë ju jap dyfishin, shkoni kafeneve, bëni jetë se kjo është demokracia, dhe Saliu thoshte çojini paratë te Xhaferri dhe Nebiu.

Liri demokraci me dy gishta iku kjo punë, ra komunizmi dhe u bë deti kos, një ditë të bukur kur erdhi radha për të marr dyfishin morën dy gishtat syve dhe filluan qytetarët të kërcenin si pula qorre. Sot është e njëjta gjë nuk e ka emrin Rrapush por Lulzim, nuk është gjeneral është kukull, por të njëjtën gjë i thotë shqiptarëve, autokolonat e tij janë të më të shtrenjta se të Rrapushit. E dini kush është brenda atyre makinave? Basha shoqerohet nga police te korruptuar.

Mezi presin 25 prillin që ti turren të gjitha dyqaneve dhe ti thonë shiko kemi 8 vite në opozitë çfarë ka për ne këtu.

Nuk ka popull tjetër që të ketë qenë i detyruar të nxjerrë atë fjalën rruga e shkurtër të nxjerrë gjatë, e ka nxjerrë gjatë dhe Shqipëria nuk është ngjitur ende në majën që ne kemi mision ta ngjisim se s'bën. Sot duhet ta keni shumë të qartë, është orvatja e tyre e fundit, për tu bërë gjarpër në këmbët e shqiptarëve, ndërkohë që ne duhet të vazhdojmë të ngjitemi me çdo kusht.