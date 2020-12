Dje u shënuan plot 30 vjet nga Lëvizja e Dhjetorit. Në 8 Dhjetor të vitit 1990 një grup studentësh e pedagogësh të Universiteteve të Tiranës, banorë të qytetit “Studenti”, u bënë iniciatorë e protagonistë të kthesës së madhe historike: protestave paqësore që sollën rënien e komunizmit dhe lindjen e demokracisë. Akti i tyre publik, sa qytetar aq edhe politik, i dha fund në mënyrë paqësore epokës së gjatë të vetëizolimit dhe të sundimit ideologjik, duke i hapur kështu rrugën e ekonomisë së tregut dhe shoqërisë së hapur. Me shprehjen “E duam Shqipërinë si gjithë Europa”, ata kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit të së drejtës; integrimin në Europë dhe garantimin e pluralizmit politik si bazë kryesore për një shoqëri të lirë e demokratike. Por sot që flasim ka ende shumë mister se çfarë roli ka pasur ish-kryeministrin Sali Berisha në këtë Lëvizjen e Dhjetorit ‘90.

Ja si Alia futi Berishën mes studentëve

Gazeta foli me ish-kreun e Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos Klosi, i cili ka qenë edhe protagonist në natën që ish-presidenti Ramiz Alia shkoi në Qytetin Studenti për të takuar studentët. Gjatë një prononcimi për gazetën “SOT”, zoti Klosi fillimisht ka zbuluar detaje se nga Lëvizja e Studentëve, ndërsa theksoi se ka qenë ish-presidenti Alia, ai që sipas tij, e futi Berishën për të negociuar me studentët. “Ne kemi ndjekur takimin e Ramiz Alisë me studentët. Madje, atë natë kur Alia zhvilloi takimin me studentët unë kam qenë tek Qyteti Studenti, kur po prisnim. Por dua të shtoj që Sali Berisha dhe Ramiz Alia ishin të njohur dhe atë e dërgoi për ndërmjetësim Ramiz kjo është një e vërtetë e madhe. Ramiz e kishte njeriun e tij Berishën, madje këtë e ka pohuar edhe ai vetë, kur tha që e zgjodha unë dhe e dërgova unë Saliun të ndërmjetësojë e negociojë me studentët”, deklaroi ai për gazetën “SOT”.

Berisha komunist i devotshëm dhe besnik i Ramizit

Më tej gjatë prononcimit të tij për gazetën “SOT”, ish-kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos Klosi theksoi se ish-kryeministri Sali Berisha hyri si negociator mes dy palëve, pra studentëve dhe qeverisë për shkak se ai ishte besnik i ish-presidentit Ramiz Alia. Madje, zoti Klosi shkoi deri atje sa u shpreh i bindur se ish-kryeministri Berisha ka qenë një komunist i devotshëm. “Berisha nuk ka qenë pjesë e lëvizjes, por vajti si një ndërmjetës për të negociuara me presidentin e kohës, Ramiz Alia në emër të studentëve, që mesa duket ai kishte marrë edhe bekimin e Ramizit. Berisha ishte i njohur nga Ramizi, pasi ishte edhe komunist dhe i duhej një i besuar. Pastaj Berisha si njeri autoritar, kurajoz, karrierist, e kapi situatën dhe doli vetë në krye të lëvizjes, pra krijoi Partinë Demokratike. Saliu ka qenë vetë komunist dhe më pas zgjodhi detyrën e antikomunistit duke u katapultuar në PD”, u shpreh ai për gazetën “SOT”.

Eliminoi kundërshtarët për karrierë

Ndërkohë ish-kreu i Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos Klosi u shpreh se ish-kryeministri Sali Berisha shfrytëzoi situatën për të përfituar politikisht, ndërsa theksoi se syrgjynosi të gjithë kundërshtarët e tij në Partinë Demokratike, sidomos dhjetorsitat, që ishin të rëndësishëm, për të bërë karrierë. “Duke qenë se dhjetoristët nuk e kishin mendjen tek karriera, protesta e studentëve u shfrytëzua nga Sali Berisha për pushtet. Dhjetoristët ishin të vështirë në komunikim dhe qasjen me qeverinë e kohës që ishte diktaturë e rreptë, jo më me Berishën. Dhe kjo mesa duket nuk i pëlqente Berishës, i cili i përjashtoi me paramendim. Kështu që unë besoj shumë tek aftësitë e Sali Berishës që është tamam i tillë. Është njeri i zoti sigurisht. Por mos harroni që Berisha është njeri i prapaskenave, i kulisave dhe që i pëlqen të bëjë karrierë, duke shfrytëzuar situatën dhe syrgjynosur kundërshtarët. Berisha është njeriu dhe politikani që i bën të tëra për të dalë në krye. Saliu është një karrierist tipik. Kështu që besoj se duke pasur këto aftësi, ai shfrytëzoi situatën për t’u vënë në krye të PD”, nënvizoi ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi.

g.kosovari