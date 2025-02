Në emisionin “Real Story” në ABC News, avokati Idajet Beqiri komentoi zhvillimet e fundit politike në vend, arrestimin e Erion Veliajt, ndërsa u ndal edhe tek struktura e SPAK.

Gjatë fjalës së tij, ai nënvizoi se reforma në drejtësi nuk ka dështuar, por ndërsa analizoi situatën aktuale në vend, u shpreh se rrezikon që të dështojë.

“Reforma në drejtësi nuk ka dështuar. E kam parë nga brenda këtë sistem, ishte sistem i kalbur, kënetë më llum. Krijimi i strukturës së SPAK dhe Gjykatës së Posaçme edhe pse nuk e zmadhoja shumë sepse nuk ka punuar keq. Pra do thoja që nga viti 2016 deri sot, reforma në drejtësi i ka dhënë shumë efektet e saj. Të mos e quajmë gjë të vogël që njerëz të pandëshkueshëm në këtë vend, po e kuptojnë të gjithë që nuk ka. Vetëm për vrasjen e Azem Hajdarit atëherë, prokuroria njoftoi 20 ftesa Saliut dhe nuk shkoi asnjëherë, por tani shkon me një këmbë, edhe rrinë gatitu. Ndryshimin ne po e shikojmë dhe fakti që ke të arrestuar, të ndëshkuar dhe në proces që po dënohen, ke deri në zv, kryeministër, apo Ilir Metën. Nuk e imagjinoje dot kurrë ti në kohën e Sali Berishës. Ndryshimet janë të jashtëzakonshme dhe ne duhet t’i mbështesim. Problemi është se në 9 vite ka ardhur koha që disa gjëra duhen parë në dritë të syrit. Është e vërtetë që reforma në drejtësi ka rrezik që të dështojë. Këta gjyqtarë dhe prokurorë që janë sot, ishin të llumit të kënetës këta. Vettingun duhet ta kalonin vetëm 10 % të tyre. Pasi 40 % janë ende llum në prokurori dhe gjykata. Kaluan sepse nuk do ta linin bosh, nuk do ta shkrinin fare. Sepse ishte për ta shkrirë fare”, tha ndër të tjera avokati Idajet Beqiri.