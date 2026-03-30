Ervin Salianji sfidoi kryedemokratin Sali Berisha, që nëse ky i fundit është i sigurt për mbështetjen brenda partisë, të përballet me votën e demokratëve në garën për drejtuesin e selisë blu.
Duke folur në emisionin “Puls” nga Bruna Çifligu në A2CNN Salianji foli edhe për mundësinë e skenarit të përjashtimit të tij nga PD. Ish-deputeti tha se nëse përjashtohet do vijojë komunikimin me demokratët dhe nuk ka ndërmend që të nisë një përballje ligjore brenda PD-së, për të mos i dhënë avantazh Ramës.
“Unë pranoj të hyj në garë edhe me këto probleme që ka sot PD. Nuk ka lista. Nuk dihen kush janë votuesit sot! Nuk ka kohë të barabartë, infrastrukturën e partisë e përdor vetëm z.Berisha. Burimet financiare i përdor vetëm z.Berisha. Nuk ka njeri që e mbron përveç këtyre që paguhen, janë edhe klouna. Pse s’pranon z.Berisha, nëse e ka të sigurt dhe ka mbështetje, që të bëjë garë? Se duhet të jesh, nuk e di çfarë niveli që të thuash këtë e ka kapur Rama, këtë e financon ky, ku si?! Se unë kam bërë burg, këta kanë bërë tendera dhe licensa. Unë kam fituar përballë Ramës në zgjedhje dhe në çdo palë zgjedhje kam qenë me rezultatin më të mirë brenda PD-së. Këta janë mundur nga Rama, janë shqepur. Ua kamë vjedhur, po pse s’mi kanë vjedhur mua, pse s’i kanë vjedhur në Kavajë, Kukës, Fushë-Arrës. A ke siguri që ke mbështetje? Dil dhe provoje me votë. Pavarësisht se neni statutor ta ndalon”, tha Salianji.
Pyetjes: A ka rrezik ta heqin edhe emrin tuaj nga lista e PD-së, Salianji iu përgjigj: “Rreziku në autokracitë brenda partiake sigurisht që ekziston. Por këtu ka një model, nëse i kërkojmë Edi Ramës zgjedhje të lira, të barabarta dhe të ndershme, duhet të japë kundërmodelin e vet. Unë bej politikë që s’është duel momental. Kjo rrugë e çon PD-në drejt greminës. Unë do vazhdoj prapë komunikimin me demokratët, personalisht s’e çoj në proces gjyqësor, sepse s’dua t’i jap Ramës avantazh, që PD të shkojë në procese gjyqësore”.
Leave a Reply