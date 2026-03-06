Ish-deputeti Ervin Salianji vijon turin e takimeve me strukturat, anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike në qytete të ndryshme të vendit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Salianji ka njoftuar se ndalesa e radhës do të jetë në Vlorë më 8 mars, në orën 18:00, në pallatin e Kulturës, ku pritet të zhvillojë një takim me demokratët e këtij qyteti.
Këto takime ish-deputeti demokrat i zhvillon në kuadër të turit për një komunikim të drejtpërdrejtë me bazën e partisë dhe diskutimeve për situatën politike në vend, por edhe rrugën që Partia Demokratike duhet të ndjek drejt për t’u kthyer një forcë fituese në zgjedhje.
