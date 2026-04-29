Ish-deputeti demorkat Ervin Salianji, përmes një postimi në Facebook ka paralajmëruar se ditën e nesërme do të regjistrojë emrin e tij si kandidat për kreun e Partisë Demokratike, zgjedhje të cilat do të zhvillohen në 23 maj.
Në postimin e tij Salianji edhe pse i cilëson “farsë” zgjedhejt, ai do të regjistrojë emrin e tij si kadnidat, ndërsa shton se nuk do ta ndalë luftën për të demokratizuar Partinë Demokratike.
Postimi i Salianjit:
“Dielli lind andej nga perëndon” na mëson Naim Frashëri.
Drita, përparimi, qytetërimi dhe demokracia vijnë nga Perëndimi. Prandaj shqiptarët e kanë vendosur që dijen dhe kulturën e marrin nga bota e përparuar.
Modeli i demokracisë perëndimore më frymëzon dhe nuk do të ndalem në luftën për të lënë pas të shkuarën e për ta demokratizuar Partinë Demokratike.
Ironi e fortë: në ditën kur shpallet uzurpimi dhe shkallmimi i rregullave demokratike, ndodhem aty ku lindi Magna Carta, në tempullin e demokracisë.
Pavarësisht farsës, nesër depozitoj kërkesën për të kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë ✌
Kujtojmë që sot PD hapi garën për regjistrimin e akdndiatëve, duke iu lënë afat vetëm një ditë ëpr regjistrim
