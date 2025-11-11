Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka paditur në Gjykatën Kushtetuese, kundër vendimit të Gjykatës së Lartë që la në fuqi vendimin e Apelit për dënimin e tij për kallëzim të rremë publik me 1 vit burg.
Relatore e çështjes është Mariana Semini.
Salianji ka deklaruar më parë se ai u burgos për shkak të bindjeve politike, ashtu sikurse është shprehur se të gjitha denoncimet e tij po faktohen.
Apeli e dënoi ish-deputetin e PD me 1 vit burg për veprën penale “kallzim i rremë”, por ai u lirua pas 9 muajsh.
Leave a Reply