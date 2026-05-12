Ish-deputeti Ervin Salianji, i ftuar në emisionin Studio24, ka folur për situatën brenda Partisë Demokratike, pas vendimit për të mos e lejuar të garojë për kreun e partisë përballë Sali Berisha.
Salianji deklaroi se statuti i PD-së nuk e pengon kandidimin e tij, ndërsa sipas tij, vetë kandidimi i Berishës bie ndesh me rregullat e partisë.
“Statuti ndalon kandidimin e Sali Berishës dhe ai kandidon, ndërkohë nuk ndalon kandidimin tim, por mua nuk më lejohet kandidimi”, u shpreh ai.
Ish-deputeti solli në vëmendje garat e mëparshme në PD, duke theksuar se ato kanë qenë më të hapura dhe me kushte të barabarta për kandidatët.
“Nëse do të kishte garë në PD si në garat e kaluara, kur kanë kandiduar Eduart Selami apo Agron Shehaj, ka pasur garë reale dhe burimet e partisë kanë qenë të barabarta. Kandidatët kanë pasur të njëjtën mundësi. Në seli dilte njëri kandidat dhe po ashtu edhe tjetri. Madje ka pasur zona ku ka fituar edhe Agron Shehaj”, tha Salianji.
Ai shtoi se, pavarësisht kushteve aktuale, do të pranonte të hynte në garë, pasi sipas tij ekziston një pakënaqësi e madhe mes demokratëve.
“Sot problemi është se unë pranoj garë edhe me këto kushte, sepse ka aq shumë pakënaqësi te demokratët sa ata do t’i ruanin vetë votat. Në demokraci duhet të funksionojë parimi që kryetari që humb zgjedhjet largohet nga drejtimi”, deklaroi ai.
Më tej, Salianji kujtoi deklaratat e vetë Berishës pas zgjedhjeve të vitit 2021, duke theksuar se ai kishte kërkuar asokohe largimin e kryetarit në rast humbjeje.
“Sali Berisha ka thënë në shtator të vitit 2021 se zgjedhjet ishin vjedhur dhe se Edi Rama nuk mund t’ia vidhte atij zgjedhjet. Ai tha se do të vendosej ‘neni Basha’, që nëse PD nuk del forcë qeverisëse pas zgjedhjeve, kryetari humbet menjëherë mandatin dhe nuk ka të drejtë të rikandidojë”, tha Salianji.
Sipas tij, bazuar në këtë logjikë dhe në statut, Berisha e ka humbur mandatin politikisht dhe ligjërisht që në shtator dhe nuk duhet të rikandidojë për drejtimin e partisë.
