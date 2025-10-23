Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji nuk e hedh poshtë mundësinë që një ditë të garojë për kryetar të forcës më të madhe opozitare, por me gjasë jo vitin tjetër.
“Do isha jo i vërtetë po të thosha që nuk kam ambicie”, i tha Salianji moderatores Dafina Hysa në emisionin “Breaking” në Top News.
“Jam i bindur që Partia Demokratike do të jetë një parti që bën të mundshëm rotacionin në Shqipëri. Nuk ka zgjedhje tani në PD, ka një diskutim për farsën ose se si mund të forcohet PD dhe në këtë moment unë jam duke bërë atë, betejën opozitare, diskutimet me njerëzit. Me njerëz që e duan opozitën si një instrument për të ndryshuar shoqërinë, jo vetëm për ambicie personale. Kushdo që është në politikë ka ambicie, nuk mund të them, por që ky nuk është momenti”, u shpreh Salianji.
Ai tha se strategjia kryesore e opozitës duhet të jenë protestat masive në rrugë, si mënyrë për të paralizuar mekanizmat e qeverisë për të vjedhur zgjedhjet.
“Duhet të ketë protesta masive, në rrugë. Duhen protesta masive për të paralizuar veprimtarinë e qeverisë për të shkuar në zgjidhje konkrete. Në këtë moment kur ka dalë raporti i OSBE-ODIHR, duhen përtypur të gjith këto”, tha ai.
