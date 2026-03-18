Ish-deputeti demokrat Ervin Salianji zhvilloi sot një tryezë me intelektualë dhe pedagogë ku tema ishte demokracia e brendshme e partive politike në vend dhe niveli i demokracisë.
Salianji theksoi se politika po i bën presion drejtësisë dhe SPAK në veçanti, por kjo e fundit po reziston dhe po jep një kulturë të re duke goditur korrupsionin dhe krimin.
Më tej, thekson se duhet një rregullim ligjor për mënyrën si funksionojnë së brendshmi partitë politike. Për të, Rama dhe Berisha janë i njëjti model autokrat.
Salianji: Sistemi zgjedhor që ka goditur në themel sistemin përfaqësues u përkeqësuar me ndryshimin në Kod në vitin 2024, me një sistem hibrid ku qytetarët nuk zgjedhin asgjë. Institucionet janë në kontroll të plotë nga një personazh. SPAK që ka hapur rrugën duke goditur korrupsionin, pa diskutim dhe krimin dhe po sjell ndryshim gradual kulturor në lidhje me përgjegjësin para ligjit është në një sulm nga palët politike. Shumë mendojnë se më shumë duhet të bëjë SPAK, por po i reziston presioneve politike.
Në shumë raste, për shkak të bllokimit të sistemit dhe mos pasjes së zgjedhjeve mund të jetë mundësi për qarkullimin e elitave. Do doja të diskutonim për demokracinë e brendshme të partive politike. Duhet të jetë rregullim ligjor si funksionojnë partitë politike. Duket sikur dy kryetarët bëhen bashkë. Në model janë njësoj. Kemi një oligarki ekonomike pasojë e asaj politike. Për drejtësinë kujtohen palët vetëm kur preken interesat personale. Kushdo është i bindur se Shqipëria nuk integrohet me autokratë që privatizojnë partinë dhe shtetin. Pjesë e rëndësishme është dhe reforma zgjedhore, pa hapjen e një sistemi që i jep të drejtën qytetarëve direkt, e pamundur të çahte ky sistem.
