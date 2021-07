Nga Ylli Pata

Pas suksesit në Kuvendin e Partisë Demokratike ku Sali Berisha është pritur si një “yll kinemaje”, gjë që i ka rritur besimin se ka “truall” për të mbjellur një grupim antiamerikan në PD, duket se plani ka filluar.

Kur Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli Non Grata, Berisha dhe “qytetari i tij digjital” sikur u squll për një farë kohë, por duket se sërish është riaktivizuar. Me një logjikë kaotikë, ku më shumë se gjyska e materialeve janë fake news, një pjesë pa kuptim, por thjesht për të riaktivizuar reagimin e njerëzve.

E pas kësaj ka nisur një riqarkullim i një çështje që gjithmonë mediat e familjes Berisha dhe pranë saj e sjellin papushim, si për të ndikuar një axhendë që nuk është.

Bëhet fjalë për çështjen e Francesco Bechettit, italianit që u vu nën hetim nga prokuroria shqiptare e drejtuar nga Adriatik Llalla dhe me vendim të gjykatës shqiptare për patrim parash. Vendim të cilin italiani e hodhi në abritrazh e deri tani çështja është në avantazh për të.

Pas një rrotullimi të çështjes “Bechetti”, qarqet që po aktivizon Berisha kanë dalë në temën që ai dëshiron, sulmin ndaj zyrtarëve amerikanë, që tashmë ai i ka halë në sy.

Njerëz dhe grupe pranë tij, kanë qarkulluar foto të ambasadores amerikane me anëtarë të qeverisë shqiptare. E me këtë, Berishë synon të ushqejë një grup fanatik në PD në kohën kur situata për të do të bëhej më e vështirë se kaq. Pra nëse ai do të akuzohej nga SPAK apo do të kishte më tejpër fakte e prova në SHBA, të gjendet justifikimi se po e bëjnë aleatët amerikanë të PS-së.

Kjo në fakt është kryekëput e palogjikshme, pasi vetë Sali Berisha ka aq foto me zyrtarë amerikanë sa askush në Shqipëri. E këto foto as nuk e shpëtuan e as nuk e ndëshkuan. Por është pikërisht produkti i politikës së vet që i solli vendimin më negativ të SHBA për ndonjë zyrtar të lartë shqiptar…