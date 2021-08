Nga Ardit Rada

E mbani mend kur fliste italisht në Kuvend? Se kur i premtonte vajza shqiptare Berluskonit për në Itali s’e besoj ta kujtoni! Ky njeri që gëzoi çdo pushtet me familje e shoqëri, në shtator do të na paraqitet si palaço. Sepse nuk ka reflektuar kurrë as ndaj votës së shumicës, as ndaj vendimeve të Uashingtonit.

Është pikërisht ky që ka dalë blof me qytetarin e tij digjital një herë në javë. Aq sa akuzonte se në komunën Qivrymë po mbillej hashash prapa një gardhi. Hidhte dhe foto nga bota e tretë si foto në Tepelenë dhe s’e kuptonte që e kishin tallur qysh tek emri i komunës. Dhe kjo s’është e gjitha. Edhe këmbëngulte, edhe s’e fshinte postimin e rremë duke bërë si shejtan-budalla, edhe klithte për ‘Saje Qorrin’ teksa trafikantët i pozonin me Lulzim Bashën në fushatë.

Ky është Sali Berisha që kemi humbur qyshse dogjën mandatet Iliri me Lulzimin. S’i ka munguar askujt, përkundrazi na ka argëtuar me atë pensionimin e tij të përkohshëm duke na sjellë në Kuvend figura më groteske nga listat e partisë së tij.

Teksa shtatori duket më pranë, po aq na ngjallet kurioziteti sesi është katandisur ky personazh. Çfarë do bëjë në Kuvend përveç iPad-it që jemi mësuar ta shohim teksa e tund në ajër? Do t’i ikë sallës si shejtani temjanit kur t’i përmendet viza e kuqe që i hoqën amerikanët? Po pastaj? Do të vijojë me përroin psiqik para mikrofonëve jashtë Kuvendit? Apo do të flasë kundër Sorosit në Kuvend? Se e ka çuar veten në kufinjtë e delenxhiut saqë kur Yuri Kim u emërua si ambasadore nga administrata e Trump, u eksitua me gjithë gazetarët që mban me të birin pas vetes. E tani që i erdhi mandata nga Shtëpia e Bardhë, bën sikur Presidenti i SHBA dhe Yuri Kimi dolën nga listat e PS në 25 Prill.

Me gjasë të gjitha këto do të ndodhin! Madje “show” do të shkojë përtej pritshmërive.

Por të vetmen ‘valle’ që s’e heq dot Sali Berisha sipas sazeve të tij është ajo me SHBA. Qysh tani ka nisur distancimi i deputetëve të rinj të PD-së nga halli i Berishëve.

Ky distancim do të reflektohet së paku se si do të ulen në Kuvend. Ata që do t’i rrinë pranë, janë ‘konet’ që i ka mëkuar ndër vite. Nga Paloka e Shehu, tek Vokshi dhe Basha.

Pastaj andej nga fundi janë ata të katërtit e LSI-së që s’bëjnë dot as grup parlamentar! Po nejse, kjo është histori tjetër!