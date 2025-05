Sali Berisha i konsideron farsë elektorale zgjedhjet parlamentare të 11 Majit.

Më herët ai ka deklaruar se i kanë vjedhur 33 mandate, mirëpo sonte te Fevziu e akuzoi Partinë Socialiste se ka fituar 28 mandate deputetësh në bashkëpunim me bandat kriminale.

Blendi Fevziu: A i gjeni vetes një gabim tuajin në këto zgjedhje?

Sali Berisha: Kujt ia shtron ti këtë pyetje? Nuk ka diskutim që unë gabime të përditshme bëj. Cilat janë ato do analizohen. Tani po merrem me mbrojtjen e votës. Këto zgjedhje nuk njihen. Është farsë. 28 mandate kanë marrë me banda.