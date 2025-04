Emiriana Sako, drejtuese e Partisë Socialiste për qarkun e Durrësit deklaroi se diaspora do të jetë mbështetja më e madhe në zgjedhjet e 11 majit.

Në fjalën nga sheshi Skënderbej ku PS po mban aktivitetin për çeljen e fushatës elektorale, Sako shtoi se në qarkun e Durrësit, PS synon të marrë 9 mandate, nga 8 që ka aktualisht.

“Përshëndetje të gjithëve., sidomos emigrantët që na ndjekin sot nga rrjetet sociale. Do t’i kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në datë 11.

Hyjmë në garë si fitues me 8 deputetë e do ta mbyllim me 9 deputetë. Mandatin e 4 qytetarët do të na e besojnë për të çuar në vend amanetin për të parë Shqipërinë europiane e për t’u dhënë fëmijëve pasaportën europiane.

Vota për PS dhe Ramën do të jetë për rritje të pagave dhe pensione dhe për të vijuar punët e deritanishme”, tha ajo.